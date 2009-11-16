En sapık aile

ABD’de bir ailedeki beş erkeğin, çocuklarına ve torunlarına yıllarca tecavüz etmekle suçlandığı davada tüyler ürpertici ayrıntılar ortaya çıkıyor. Seks kurbanı çocukların yaşadıkları dehşeti anlattığı notlar, evin bahçesinde yapılan kazılarda bulundu.



ABD geçtiğimiz hafta ülke tarihinin en dehşet verici davalarından biri başladı. Burrell Edward Mohler Sr (77) ile dört oğlu, “sapkın bir tarikat” kurarak yıllarca çocuklarını ve torunlarını seks kölesi yapmaktan gözaltına alındı. Kızlardan birinin geçen ağustosta polise başvurmasıyla olay ortaya çıktı ve “dedenin” kardeşi Darrel de tutuklandı.



Evcilik oynar gibi



İfadelerle yeterli delile ulaşan polisler çiflik evinde yaptıkları kazılarda çocukların yaşadığı dehşeti anlatan notların olduğu küçük cam şişeleri buldu. Notlara göre tecavüzlerde çoban köpekleri de rol alıyor, ayrıca düzenli olarak kiliseye giden sapık aile üyeleri birbirlerinin çocuklarıyla “evcilik oynar” gibi evlendiriliyordu. Kızlardan biri, bu şekilde amcasıyla 3 kez evlendi.