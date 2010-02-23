En şanssız damat

T24 - Hindistan'da düğün sevinci yaşayan damat, maganda amcasının kurşunuyla can verdi.



Hindistan’da düğününe saatler kalan Pankaj Karotia adlı genç, ruhsatlı tabancasını havaya kaldırarak ateş eden amcasının kurşunuyla hayatını kaybetti. Buna benzer kutlamalar Türkiye'de de defalarca can almıştı.



Hindistan’ın Noida bölgesinde yaşanan olayda, düğün partisine gitme hazırlığı yapan 21 yaşındaki Karotia, kendisini arabada bekleyen gelinin yanına gitmek için odasında hazırlanıyordu.



Birkaç saniye sonra olacaklardan habersiz olan genç adam, pencere önünde hazırlanırken, evin önünde bekleyen amcası yaşanan cümbüşü “renklendirmek” için belinden ruhsatlı silahını çekti ve havaya ateş etti.





Düğünü bitiren kurşun



Amcasının silahından çıkan kurşun genç damadın kafasına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Karotia hayatını kaybederken, evliliği birkaç saat sürdükten sonra dul kalan gelin sinir krizi geçirdi. Karotia’nın amcası ise cinayetten tutuklandı.



Düğün sonrası eğlencesine giderken silahlı eğlence anlayışının kurbanı olan gencin babası, oğlunu kazara öldüren kardeşi için,“Oğlumdan bile heyecanlıydı. Düğün ilerledikçe özel anlarda silahını çekip ateş ediyordu. Ama oğlumu kafasından vurdu” dedi.



Polis, iki yıl öncede düğünlerde silah kullanılmasına yasak getirilmesine rağmen bu sorunun devam ettiğini, birçok kişinin hırsızlardan korunmak adına silah taşımayı tercih ettiklerini belirtti.







