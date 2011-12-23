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Dünya

En şanlı kasaba!

İspanya'da her yıl merakla beklenen noel lotosu çekildi.

23 Aralık 2011 02:00


T24 - İspanya'da her yıl merakla beklenen noel lotosu çekildi. "El Gordo" adı verilen lotoda büyük ikramiye küçük bir kasabaya çıktı. Kasabada yaşayan bin 800 kişinin her biri 400 bin euroluk para ödülü kazandı.

En şanslı kasaba!

CNNTürk'te yer alan habere göre; İspanya'da noel lotosu küçük bir kasabayı zengin etti. Noel lotosu adı verilen El Gordo'ya ilgi yeni yoğundu. Toplam ödül miktarı 2 buçuk milyar euroyu aştı. En büyük merak konusu ise 720 milyon euroluk büyük ödülü kimin kazanacağıydı.

Talihlileri her zaman olduğu gibi öğrenciler belirledi. Uğurlu rakamların bulunduğu biletleri satın alan ülkenin kuzeydoğusundaki Huesca kentine bağlı küçük Granen kasabası sakinleriydi. 2 bin 100 kişinin yaşadığı kasabada bin 800 kişide şanslı biletler vardı. Yani her talihli 400 biner euro kazandı. Bu ödül ekonomik krizden bunalan İspanyollara ilaç gibi geldi.


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