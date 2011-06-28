En rütbeli asker 1 numaralı sanık

T24 - İkinci “Balyoz” soruşturmasında 28 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede 1 numaralı sanık Orgeneral Bilgin Balanlı olurken, 8 muvazzaf askeri için de yakalama emri çıkartıldı.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 sanık hakkında, ''Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgelere'' ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti.



Hazırlanan iddianamede Orgeneral Bilgin Balanlı bir numaralı sanık olarak yer aldı.



İddianamede 8 muvazzaf asker hakkında da yakalama emri çıkartıldı.











