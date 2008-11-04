'En rahat hükümlü Öcalan'

* Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Ceza infaz kurumlarımızda 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlü var. Bu hükümlüler içinde en rahat konumda olan da Öcalan'dır" dedi.



* Şahin, yazar Hüseyin Üzmez'in yargılandığı davayla ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin olarak da, ''Bir rapor sebebiyle Adli Tıp kurumumuzu bu kadar karşımıza almayalım, yıpratmayalım'' ifadesini kullandı.



Şahin, Show TV Ana Haber Bülteninde soruları yanıtladı. ''DTP'nin provokasyon eylemleri yaşandı. Bu olayların arkasında İmralı ile ilgili iddialar vardı. Neler söylemek istersiniz?'' şeklindeki bir soru üzerine Şahin, terörist başının cezaevinde kötü muameleye maruz kalıp kalmadığıyla ilgili daha önce açıklama yaptığını hatırlatarak, ''Ceza infaz kurumlarımızda 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlü vardır. Bunların önemli bir bölümü hükümlüdür. Bu hükümlüler içerisinde en rahat konumda olan Abdullah Öcalan'dır, terörist başıdır'' diye konuştu.



Terör örgütünün Türkiye'de ''kaos ve iç çatışma'' çıkartmak istediğini belirten şahin ''Beni son derece üzen, TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partinin terör örgütüyle son haftalarda adeta özdeş hale gelmesidir'' dedi.



Bu partinin genel başkanı ve milletvekillerinin TBMM'de yemin ettiklerini hatırlatan Şahin, ''Ama şimdi görüyoruz ki o görüntülerin arkasında maalesef bu siyasi parti ve onun milletvekilleri de var. Aslında yapmak istediklerini, varmak istedikleri noktayı kendilerinin bile bilmediğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.



''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'na gideceğinin belirtilmesi ve terörle mücadele konusunda bundan sonra neler yapılacağının'' sorulması üzerine, Şahin, Başbakan Erdoğan'la Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nda görev yapan bakanlar olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un daveti üzerine Eğirdir'e gideceklerini söyledi.



Şahin, ''Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız, terörle mücadelede görevli güvenlik güçlerimizin, askerlerimizin nasıl yetiştiğini, hangi koşulda, hangi düzeyde eğitim aldıklarını göstermeyi arzu ettiler'' şeklinde konuştu.



Üzmez'in tahliyesi



Yazar Hüseyin Üzmez'in yargılandığı davayla ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunu veren doktorlar hakkında inceleme başlatıldığının hatırlatılması üzerine de Şahin, tahliyenin ''kamuoyunu, özellikle anne ve babaları rahatsız ettiğini'' belirtti.



Rapor ile ilgili iddialar bulunduğunu anımsatan Şahin, kurumda görev yapan bilim insanlarının uzun süredir adli tıpta çalıştıklarını kaydetti. Kurumun başkanlığını yapan kişinin 20 yılı aşkın süredir aynı kurumda görev yaptığını ifade eden Şahin, Kurum Başkanı'nın kendi alanında uzman olarak bilindiğini, 5-6 yıldır da Kurumun başkanlığını yaptığını anlattı. Bakan Şahin, söz konusu raporla ilgili, ''Bir günde düzenlendi, mağdur kız bir kez görüldü'' şeklindeki iddialar üzerine inceleme başlatıldığını anımsattı.



Kurumun özellikle Avrupa'nın en saygın adli tıp kurumlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Şahin, ''O nedenle bir rapor sebebiyle adli tıp kurumumuzu bu kadar karşımıza almayalım, yıpratmayalım. Çünkü gerçekten son derece önemli görevler, bilimsel çalışmalar yapıyorlar'' diye konuştu.