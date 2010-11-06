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Dünya

En radyoaktif konvoy yola çıkıyor

Çernobil'in iki katı oranında radyoaktif madde içeren bir nükleer konvoy bugün Fransa'dan Almanya'ya doğru yola çıkıyor.

06 Kasım 2010 02:00

T24 - Çernobil'in iki katı oranında radyoaktif madde içeren bir nükleer konvoy bugün Fransa'dan Almanya'ya doğru yola çıkıyor.


 
Dünyanın en radyoaktif nükleer konvoyu bugün Fransa'dan Almanya'ya doğru yol çıkıyor.

Çevreciler, Çernobil'in iki katı radyoaktif olduğunu belirttikleri konvoyu engellemek için eylem hazırlığında.

Fransız nükleer tesislerinde işlenmiş 123 ton Alman nükleer çöpü, 308 vagon içinde Fransa'nın La Hague kentinden, Almanya'nın Gorbelen kentine taşınıyor.

Almanya'da çevreci eylemciler, konvoyu engellemek için hazırlık yapıyor.

Bu eylemin Almanya'da son 33 yılın en büyük nükleer karşıtı protesto olabileceği belirtiliyor.

Çevreci Greenpeace örgütü, konvoyun dünya tarihinde görülmemiş biçimde radyoaktif olduğunu ve içeriğinde Çernobil'in iki katı radyoaktivite olduğunu savunuyor.

Almanya'da nükleer santrallerde kullanıcak olan radyoaktif maddeyle, 24 milyon Alman'ın bir yıllık enerji ihtiyacının karşılanacağı kaydediliyor.

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