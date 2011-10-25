En prestijli turnuva başlıyor





T24- Bayan tenisinin dünyadaki en prestijli turnuvası WTA Championship bugün İstanbul'da start alacak. Teklerde WTA turnuvalarında yıl boyunca en iyi puanı toplayan 8 tenisçi sezon finalini gerçekleştirmek için 6 gün boyunca Sinan Erdem Spor Salonu'nda raket sallayacak

Milliyet'in haberine göre, organizasyonda bu yıl teklerde 1 numaraya oturan Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rus Maria Sharapova, Wimbledon galibi Çek Petra Kvitova, Belarus Victoria Azarenka, Grand Slam kazanan ilk Asyalı unvanını alan Çinli Li Na, Rus Vera Zvonareva, ABD Açık birincisi Avusturalyalı Samantha Stosur ve Polonyalı Agnieszka en prestijli turnuvanın galibi olmak için 30 Ekim Pazar gününe kadar ter dökecek. Çiftler kategorisinde de Çek Kveta Peschke - Sloven Katarina Srebotnik, ABD'li Liezel Huber-Lisa Raymond, Arjantinli Gisela Dulko-İtalyan Flavia Pennetta ve ABD'li Vania King-Kazak Shvedova'dan oluşan ekipler mücadele edecek.





Final pazar günü





WTA Championship'de tenisçiler kırmızı ve beyaz olmak üzere dörderli iki grupta mücadele edecek. Wozniacki, Kvitova, Zvonerava ve Radwanska kırmızı, Sharapova, Azarenka, Li Na ve Stosur ise beyaz grupta yer alacak.

Her gün 17.00'de başlayacak grup müsabakaları 28 Ekim Cuma günü sona erecek. Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar çapraz eşleşmeyle cumartesi günü yarı finalde karşılaşacak. Turnuva pazar günkü final maçıyla sona erecek. Çiftlerde ise cumartesi günü yarı finaller, pazar günü de final oynanacak. WTA Championship'de toplam ödül 4 milyon 900 bin dolar olacak. Yenilgisiz şampiyon olan sporcu 1 milyon 550 bin dolar alacak.





Açılış Zvonareva ile Kvitova'dan





TEB BNP Paribas WTA Champion ships’in (Sezon Sonu Turnuvası) ilk gününün maç programı belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, turnuva bugün 17.00'de Çek tenisçi Petra Kvitova ile Rus tenisçi Vera Zvonareva arasındaki mücadeleyle başlayacak. İkinci maçta Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki ile Polonyalı Agnieszka Radwanska, üçüncü karşılaşmada da Rus tenisçi Maria Sharapova ile Avusturyalı tenisçi Samantha Stosur karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sonralarında 7'şer dakika ara verilecek.





Uluç: 2020 için çok önemli





Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç böyle büyük bir organizasyonu İstanbul'da düzenlemekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyduklarını belirterek, "3 yıl boyunca en iyi kadın tenisçileri ağırlayacağız. Turnuvaya ilgi tahminlerimizin üstünde oldu. Bu turnuva 2020 Olimpiyatları'na aday olan İstanbul'un tanıtımı için çok önemli. Buraya gelen yıldızlar dünya medyasında çok konuşulan isimler. Onların vereceği olumlu mesajlar İstanbul Olimpiyatları için pozitif katkı sağlacak" dedi.





Caroline Wozniacki Dünyanın bir numarası olan 1990 doğumlu tenisçi, 5 yıldır mücadele ettiği Grad Slam turnuvalarında mutlu sona ulaşamadı. Danimarkalı sporcu, 2009'da ABD Açık'ta final, geçen sezon da Fransa Açık'ta çeyrek final ve ABD Açık'ta yarı final gördü.

Maria Sharapova: 1987 doğumlu ünlü Rus tenisçi, WTA dünya klasmanında 2. sırada bulunuyor. Yıldız sporcu, 2004 sezonunda Wimbledon'da, 2006 sezonunda ABD Açık'ta ve 2008 sezonunda da Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaştı.



Petra Kvitova: 1990 doğumlu Çek oyuncu Petra Kvitova, WTA dünya klasmanında 4. sırada yer alıyor. Grand Slam turnuvalarında geçtiğimiz sezon Wimbledon'da yarı finale kadar çıkan Çek raket, bu sezon ise aynı organizasyonda mutlu sona ulaştı.



Lina: 1982 doğumlu Çinli oyuncu Li Na, WTA dünya klasmanında 7. sırada yer alıyor. Bu sezon Fransa Açık'ta zafere ulaşan Çinli raket, teklerde Grand Slam kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti.



Vera Zvonareva 1984 doğumlu Rus tenisçi Vera Zvonareva, WTA dünya klasmanında 5. sırada. Rus raket, 2002 sezonundan bu yana katıldığı Grand Slam turnuvalarında henüz şampiyon olamadı. Tecrübeli tenisçi, bu sezon Doha ve Bakü turnuvalarını kazanan isim oldu.



Samantha Stosur 1984 doğumlu Avustralyalı oyuncu Samantha Stosur, WTA dünya klasmanında 6. sırada. Avustralyalı tenisçi, 2002 yılından beri mücadele ettiği Grand Slam turnuvalarındaki en büyük başarısını bu sezon ABD Açık'ı kazanarak elde etti.



Agnieszka Radwanska1989 doğumlu Polonyalı Agnieszka Radwanska, WTA dünya klasmanında 8. sıranın sahibi. Radwanska, Grand Slam turnuvalarında 2008 sezonunda Avustralya Açık ve Wimbledon'da, 2009 sezonunda da yine Wimbledon'da çeyrek final oynadı.

Victoria Azarenka 1989 doğumlu Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka, WTA dünya klasmanında 3. sıranın sahibi. Grand Slam turnuvalarında 2006 sezonundan beri yer alan Azarenka, 2009 sezonunda Fransa Açık ve Wimbledon'da çeyrek final oynadı.