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Dünya

En popüler üniversiteler arasında 4 Türk

Türkiye'den 4 üniversite, dünyanın en popüler üniversiteleri arasına girdi.

09 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye'den 4 üniversite, 200 ülkede 9 bin 200 üniversite arasında yapılan araştırmada, dünyanın en popüler üniversiteleri arasına girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ''Uluslararası Yüksekokul ve Üniversiteler'' isimli şirket tarafından dünya genelinde 200 ülkedeki 9 bin 200 üniversite arasında internet ortamında tıklanma oranlarına göre araştırma yapıldı.

Dünyanın en popüler üniversitelerinin belirlendiği araştırma sonuçlarına göre, ABD'den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü birinci, Stanford Üniversitesi ikinci ve Harvard Üniversitesi üçüncü oldu.

Türkiye'den ise İstanbul Teknik Üniversitesi 33'üncü, Boğaziçi Üniversitesi 35'inci, Bilkent 40'ıncı ve Anadolu Üniversitesi 97'nci sırada yer aldı.

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