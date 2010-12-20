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Spor

EN POPÜLER TAKIM FENERBAHÇE İSTANBUL (A.A)

20 Aralık 2010 18:12

-EN POPÜLER TAKIM FENERBAHÇE İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Medya Takip Merkezi'nin araştırmasına göre, 2010 yılında basında en çok Fenerbahçe ile ilgili haberler yer aldı.  Medya Takip Merkezi, 2010 yılında gazete, dergi ve televizyonlarda yer alan kulüplere ilişkin haberleri taradı. Araştırma sonuçlarına göre, 2010 yılında şampiyonluğu Bursaspor'a kaptıran Fenerbahçe, medyanın en çok ilgi gösterdiği kulüp sıralamasındaki yerini korudu.  Sarı-lacivertli kulüp, 256 bin 823 habere konu oldu. Fenerbahçe hakkında yapılan haberlerin geçen yıla göre yüzde 13'lük artış kaydettiği belirtildi.  Fenerbahçe'yi ezeli rakibi Galatasaray, 222 bin 369 haberle izledi. 2009 yılına kıyasla reyting kaybettiği belirlenen Beşiktaş, 208 bin 193 haberle 3. sıraya geriledi. Trabzonspor, 164 bin 867 haberle 4. oldu. 2010 yılında şampiyonluğa ulaşan Bursaspor ise 158 bin 161 haberle 5. sırada yer bulabildi.

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