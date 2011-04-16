'En parlak ses Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu şan dersi almalı'

T24 - Uzmanlar liderler içinde en parlak sesin sinirlenmediği sürece Başbakan Erdoğan'a ait olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise şan dersine ihtiyacı bulunduğunu düşünüyor.



''16 Nisan Dünya Ses Günü'' dolayısıyla Rixos Grand Otelde düzenlenen basın toplantısında

konuşan ''Profesyonel Ses Derneği'' Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dursun ve Derneğin ikinci başkanı İpek Boler, seçim dönemine girerken siyasi parti adaylarına seslerini uzun süreli ve sağlıklı kullanabilme konusunda tavsiyelerde bulundular.



Bu yılki dünya ses gününün temasının yaklaşan seçim dönemi nedeniyle siyasi parti liderlerinin seslerini nasıl kullanabileceği olduğunu kaydeden Gürsel Dursun, şöyle devam etti:



''Siyasilerin seçim zamanı seçmenlerle yüzyüze görüşmeler, mitinglerde açık ya da kapalı ortamlarda çok yoğun konuşmalar, telefon görüşmeleri yapmaları gerekiyor. Bu kadar yoğun bir ses kullanımı da kaçınılmaz bir biçimde ses problemlerinin oluşmasına yol açıyor. O yüzden bu kampanya dönemini nasıl kontrollü geçirebilirler?



Bu konuda sorun yaşamaya başladıkları zamandan itibaren siyasilerin her yerde konuşma yapmak yerine önemli bulduklarını yapmaları ve fırsat buldukları anlarda seslerini dinlendirmeleri gerekir. Bu kadar uzun kampanya süresinde davetler, ikramlar oluyor ancak bu konuda seçmeni kırmamak adına ölçüsüz davranılması sindirim sistemiyle ilgili sorunlara ve reflüye yol açabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca ikramları tadımlık kabul etmeleri, gece yatmadan önce üç saat bir şey yememelerini öneriyoruz. Süt, çikolata, dondurma, cips, kuruyemiş, domatesli ürünleri gece tüketmelerini istemiyoruz.



Hangi yiyeceklerin sese iyi geldiği konusunda bir ayrımımız yoktur. 'Yumurta sarısı sese iyi gelir' gibi birtakım değerlendirmeler vardır. Bunlar bizim açımızdan bilimsel değildir. Yiyecek ve içeceklerin sesi etkilemesi son derece azdır. Sesini kullanacak kişiler için su en büyük silahtır ve günde en az iki litre su tüketmek ses sağlığını korumak anlamında gereklidir.''



Prof. Dr. Dursun, vücut kondüsyonu, ses egzersizleri, iyi bir uyku ve beslenme ve stresin de sesi etkilediğini hatırlatarak siyasilerin seçim öncesi bir check-up'tan geçmesinin gerekli olduğuna işaret etti.





'Siyasiler duygusal olduğu vakit seste kırılmalar yaşanıyor'



Prof. Dr. Dursun, bir gazetecinin siyasi liderlerin seslerini nasıl kullandıklarına ilişkin bir soruya, ''Başbakan'ın hitabet kabiliyetini zaten tartışmaya gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Devlet Bahçeli de bence bu konuda gayet başarılılar. Kılıçdaroğlu'nun en güzel özelliği sakin tonlayarak söylediğini ifade etmesi. Üç liderde de dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi çok heyecanlandıkları vakit seste kırılmalar yaşıyorlar zaman zaman. Bu da hepimizin başına gelen bir şey'' yanıtını verdi.



İpek Boler de aynı zamanda profesyonel bir ses sanatçısı ve eğitmeni olarak Başbakan Erdoğan'ın çok parlak bir sesle hitap ettiğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şan eğitimi alması gerektiğini düşündüğünü söyledi. MHP Lideri Bahçeli'nin ise puslu bir sesi olduğuna dikkati çeken Boler, ''Farkındaysanız sesi sinirlendiği zaman kısılıyor. Herhalde sesinin şimdiye kadar çok fazla eğitilmediğinden kaynaklandığını zannediyorum bu durumun. Ama bunların içinde en parlak, en sıcak -gerçekten sinirlenmezse, sakin hitap ederse- Başbakan Erdoğan'ın sesi gibi geliyor bana'' dedi.





