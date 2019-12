En pahalısı Galatasaray

UEFA Kupası, bu sezon çok sayıda üst düzey takımın katılımıyla başlıyor. Grup maçlarında mücadele edecek 40 takımın toplam değeri yaklaşık 3.5 milyar Euro'yu buluyor. 116,7 milyon Euro'luk değeriyle B Grubu'nun en pahalı takımı olan Galatasaray, UEFA Kupası'ndaki tüm takımlar arasında da 10. sırada yer alıyor.





Avrupa'nın önde gelen liglerinin güçlü temsilcilerinin katılımıyla bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni andıran UEFA Kupası grup maçlarında mücadele edecek takımların toplam değeri 3 milyar 444 milyon 200 bin Euro'yu buluyor.



Avrupa transfer borsasının nabzını tutan ''transfermarkt.de''nin verilerine göre, gelecek sezon ''UEFA Avrupa Ligi'' adı altında oynanacak grup maçlarında mücadele edecek 40 takım arasında futbolcuları en yüksek değere İtalya'nın AC Milan takımı sahip. AC Milan'ı, Real Madrid'den 34 milyon Euro'ya Robinho'yu, CSKA Moskova'dan 16 milyon Euro'ya Jo'yu alarak transfer sezonunun flaş takımı olarak dikkati çeken İngiltere'nin Manchester City takımı 207,6 milyon Euro toplam değerle izliyor. Üçüncü sırada ise 202,5 milyon Euro'yla Valencia yer alıyor.



Avrupa futbolunun bu üç devini Tottenham (196,8 milyon Euro), Sevilla (180,5 milyon Euro), Schalke 04 (134,5 milyon Euro), Aston Villa (133,9 milyon Euro), Hamburger SV (123 milyon 950 bin Euro), Portsmouth (118,5 milyon Euro) izliyor.



Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden Galatasaray ise 116,7 milyon Euro değeriyle 10. sırada bulunuyor. Galatasaray, bu kupada mücadele edeceği B grubunun da en pahalı takımı durumunda. Galatasaray'ın grubunda yer alan takımlardan Benfica 113,9 milyon, Olympiakos 83,3 milyon, Hertha Berlin 70,3 milyon, Metalist Kharkiv ise 33,5 milyon Euro değerinde.



3,6 MİLYON EURO'YLA GELEN BAŞARI



8 grupta mücadele eden 40 takım arasında en düşük bütçeyle kadro oluşturarak UEFA Kupası grup maçlarına katılma hakkını kazanan takım ise Slovakya'nın MSK Zilina ekibi.



Levski Sofya'yı eleyerek gruplara katılma hakkı kazanan Slovak ekibin toplam değeri sadece 3 milyon 625 bin Euro. Polonya'nın Lech Poznan (14,3 milyon Euro) ve Hollanda'nın NEC Nijmegen (16 milyon 950 bin Euro) takımları da gruplara kalabilmek için dev bütçelerin gerekmediğini, sergiledikleri başarıyla ortaya koydular.





EN PAHALI GRUPLAR



UEFA Kupası'ndaki 8 grup arasında, Milan ve Porstmouth'un da yer aldığı E grubu, en pahalı takımları bir arada barındırıyor.



598 milyon 350 bin Euro değerindeki bu grubu Manchester City ve Shalke 04'ün bulunduğu A grubu 515 milyon 850 bin Euro ile takip ediyor. Sevilla, Stuttgart ve Sampdoria'nın mücadele edeceği C grubu ise 431 milyon 625 bin Euro değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.



Galatasaray'ın da yer aldığı B grubu 417 milyon 725 bin Euro toplam değeriyle 8 grup arasında 5. sırada bulunuyor.



ARDA EN DEĞERLİ 19. FUTBOLCU



UEFA Kupası'nda top koşturacak en değerli 3 futbolcuyu İtalyan devi AC Milan kadrosunda barındırıyor.,



Kaka (55 milyon Euro), Andrea Pirlo (36 milyon Euro), Ronaldinho'nun (35 milyon Euro) ardından David Villa (Valencia-35 milyon Euro), Robinho (Manchester City-34 milyon Euro) bonservisleri el yakan diğer futbolcular olarak göze çarpıyor. David Silva (Valencia), Nesta (AC Milan), Kanoute (Sevilla), Fabiano (Sevilla) ve Yakubu (Everton) 20 milyon Euro'nun üstündeki bonservis bedelleriyle kupa maçlarına renk katacak en değerli 10 futbolcu arasında yer alıyorlar.



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan da UEFA Kupası'nda oynayacak en değerli yıldızlar sıralamasında 15 milyon Euro'luk bonservis değeriyle Joaquin (Valencia) ve Di Natale (Udinese) ile birlikte 19. sırayı paylaşıyor.



TAKIMLAR VE DEĞERLERİ



UEFA Kupası'nda mücadele edecek takımların değerleri şöyle:,



A Grubu: Manchester City (207,6 milyon Euro), Schalke 04 (134,5 milyon Euro), PSG (77,95 milyon Euro), Racing Santander (63,4 milyon Euro), Twente (33,4 milyon Euro).



B Grubu: Galatasaray (116,7 milyon Euro), Benfica (113,9 milyon Euro), Olympiakos (83,3 milyon Euro), Hertha Berlin (70,3 milyon Euro), Metalist Kharkiv (33,525 milyon Euro).



C Grubu: Sevilla (180,5 milyon Euro), Stuttgart (97,55 milyon Euro), Sampdoria (77,55 milyon Euro), Standart Liege (41,2 milyon Euro), Partizan (34,825 milyon Euro).



D Grubu: Tottenham (196,8 milyon Euro), Udinese (114,6 milyon Euro), Spartak Moskova (65,9 milyon Euro), Dinamo Zagreb (28,5 milyon Euro), NEC Nijmegen (16,95 milyon Euro).



E Grubu: AC Milan (312,45 milyon Euro), Portsmouth (118,5 milyon Euro), Wolfsburg (93 milyon Euro), Sporting Braga (40,95 milyon Euro), Heerenveen (33,45 milyon Euro).



F Grubu: Aston Villa (133,9 milyon Euro), Hamburger SV (123,95 milyon Euro), Ajax (93,325 milyon Euro), Slavia Prag (24,625 milyon Euro), MSK Zilina (3,625 milyon Euro).



G Grubu: Valencia (203,5 milyon Euro), St. Etienne (83,75 milyon Euro), FC Brugge (34,5 milyon Euro), Kopenhagen (29,975 milyon Euro), Rosenborg (24,8 milyon Euro).



H Grubu: CSKA Moskova (85,8 milyon Euro), Feyenoord (71,2 milyon Euro), Deportivo la Coruna (68,4 milyon Euro), AS Nancy (62,25 milyon Euro), Lech Poznan (14,3 milyon Euro).