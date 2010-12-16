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Dünya

EN PAHALI NOEL AĞACININ DEĞERİ 11 MİLYON DOLARI AŞIYOR ANKARA (A.A)

16 Aralık 2010 14:19

-EN PAHALI NOEL AĞACININ DEĞERİ 11 MİLYON DOLARI AŞIYOR ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir otel, dünyanın en pahalı Noel ağacını süsledi. Abu Dabi'deki 7 yıldızlı bir otelde kurulan, altın, gümüş, elmas, safir, inci, zümrüt ve diğer değerli taşlarla süslü ağacın değerinin 11 milyon dolardan (yaklaşık 16 milyon 700 bin TL) fazla olduğu belirtildi. Otel yetkilisi, 13 metrelik Noel ağacının süsler olmadan değerininse 10 bin dolar civarında olduğunu söyleyerek, ağacın Guinness rekorlar kitabına girebileceğini ifade etti. Ağacın yıl sonuna kadar otelin lobisinde kalacağı kaydedildi.

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