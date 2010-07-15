-EN PAHALI KONUT ANTALYA'DA İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Garanti Bankası'nın desteğiyle REIDIN.com tarafından hazırlanan REIDIN.com Emlakendeks'in Haziran 2010 raporuna göre, konut satışlarının en fazla arttığı il Antalya, en fazla değer kaybettiği il Kocaeli oldu. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki konut satış fiyatları ve kira değerlerinin analizini içeren rapora göre, Antalya, önceki ayla karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarındaki yüzde 1,36'lık değer artışıyla, Haziran ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il olurken, metrekare satış fiyatı 809 liradan 820 liraya yükseldi. Önceki aya göre konut satış fiyatlarında yüzde 0,35 oranında düşüş yaşanan ve fiyatlarının en fazla değer kaybettiği il olan Kocaeli'de metrekare satış fiyatı 858 liradan 855 liraya geriledi. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de konut satış fiyatları sırasıyla yüzde 0,85, yüzde 0,24, yüzde 0,24 ve yüzde 0,09 oranında artarken, Bursa'da yüzde 0,11 oranında azaldı. Satılık konut fiyatları açısından önceki aya göre en fazla değer artışı yaşanan ilçe yüzde 1,86'lık oranla İzmir Karabağlar, en fazla değer kaybı yaşanan ilçe yüzde 1,51'lik oranla İstanbul Esenyurt oldu. Metrekare kira değerinin 4,84 liradan 4,88 liraya çıktığı İzmir, yüzde 0,83'lük artışla kiraların en fazla yükseldiği şehir olurken, Kocaeli yüzde 0,47 oranındaki düşüşle, kiraların en fazla değer kaybettiği il oldu. Kocaeli'de metrekare kira değeri 4,30 liradan 4,28 liraya indi. Kira değerleri İstanbul'da yüzde 0,30, Adana'da yüzde 0,62, Antalya'da yüzde 0,79 ve Bursa'da yüzde 0,45 oranında artarken, Ankara'da yüzde 0,24 oranında azaldı. Konut kira değerleri açısından en fazla değer artışı yaşanan ilçe yüzde 2,26 ile İzmir Gaziemir, en fazla değer kaybeden ilçe İstanbul Zeytinburnu oldu. Haziran 2010'da oluşan ortalama konut satış fiyatları ile endeksin başlangıç dönemi olan Haziran 2007'deki fiyatlar karşılaştırıldığında, Türkiye genelinde yüzde 7,94, İstanbul'da yüzde 8,82, Ankara'da yüzde 10,79, İzmir'de yüzde 3,28, Antalya'da yüzde 14,05 ve Bursa'da yüzde 9,07 oranında değer kaybı yaşandı. Adana ve Kocaeli'de fiyatlar, 35 aylık dönem içinde sırasıyla yüzde 4,47 ve yüzde 5,98 oranında arttı.