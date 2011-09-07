-En pahalı kadro Fenerbahçe'de İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda mücadele edecek 18 takım içerisinde en pahalı kadronun Fenerbahçe'de yer aldığı, futbolcular arasında ise en çok ücretin Galatasaray'ın Brezilyalı yeni transferi Felipe Melo'ya verildiği belirtildi. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında sıkıntılı günler geçiren ve kadrosundaki bazı önemli yabancı yıldızları göndermek zorunda kalan Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosunda bulundurduğu futbolcuların toplam tahmini bonservis bedeli 285 milyon lira. Sarı-lacivertlilerin kadro değeri, en yakın rakibi Beşiktaş'tan 10 milyon, Galatasaray'dan ise 20 milyon lira daha fazla. Öte yandan, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mücadele edecek 18 takımın toplam tahmini değeri ise 1 milyar 947 milyon lira olarak gösterildi. Değerlendirmede ayrıca, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezondaki en değerli futbolcusu olarak, Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı Felipe Melo gösterildi. Sarı-kırmızılı takımın Juventus'tan kiraladığı Melo, 38 milyon 500 liralık tahmini bonservis bedeliyle Süper Lig'in en yüksek piyasa değeri olan futbolcusu olarak ön plana çıktı. Ligde geçtiğimiz 2 sezonda, bu sezon başı Atletico Madrid'e transfer alan eski Galatasaraylı Arda Turan bu değerlendirmede ilk sırada yer almıştı. Açıklanan 20 kişilik listede ikinci sırada 35 milyon lira ile Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, üçüncü sırada ise 28 milyon lira ile Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül ve Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera bulunuyor. 14'ü yabancı, 6'sı Türk olmak üzere listedeki ilk 20 futbolcudan 7'si Fenerbahçe, 6'sı Galatasaray, 5'i Beşiktaş, 2'si de Trabzonspor forması giyiyor.