En pahalı iPhone Türkiye'de satılıyor!

T24 -

Sim karta dikkat

iPhone 4S’in tek tek parçaları 181 dolar

Apple: Batarya sorununu çözdük

Firefox 8 geldi, gücü sosyal medya eklentisi



Aralık ayında üç operatörle geliyor

Google ile Microsoft gizli bilgi topluyor’

‘Rakipler iş çeviriyor’

ABD’li teknoloji devi Apple cep telefonu piyasasındaki son ürünü iPhone 4S’in Türkiye satışlarını resmi olarak başlatmadı. Buna karşılık tekno-market piyasasının iki iddialı oyuncusu Darty ve Teknosa sınırlı sayıda iPhone 4S’i (16 GB hafızalı) 3.299 TL’lik fiyatla satışa çıkardı. Tekno-marketlerin rekor fiyata satış listesine ekledikleri bu modeller paralel ithalat yoluyla getirilen, Apple’ın aracı olmadığı iPhone 4S modelleri.Milliyet gazetesinin haberine göre, iPhone 4S Türkiye’de bu fiyatlarla raflara çıkarken, Apple önceki gün aldığı kararla iPhone 4S’i ABD pazarında kilitsiz olarak satmaya başladı. Bu şu anlama geliyor.16 GB’lık bir iPhone 4S, 649 dolarlık fiyatla bir diğer ifadeyle Amerika’da 1.150 TL’ye alınabiliyor. Oradan alınacak ürün, bir pasaporta işlenerek (Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu -BTK- kayıt altına alıyor. Aksi taktirde cihaz çalışmıyor) Türkiye’de aktive ediliyor ve cep operatörlerinden alınacak olan mikro SIM kart ile birlite sorunsuz olarak kullanılabiliyor.Bu arada ABD’den bu ürünü alacak olanların dikkat etmesi gereken en önemli konu mikro SIM kart kullanılacağından AT&T logolu kutuları almaları. Verizon ve Sprint adlı operatörler CDMA adlı kartsız bir teknolojiyi kullandığından bu sistem için hazırlanan iPhone 4S modelleri Türkiye’de kullanılamıyor.İngiliz Daily Mail gazetesi ülkede 499 pound’a satılan bir iPhone 4S’in parçalarının tek tek değerinin 112.89 pound (181.31 dolar) olduğunu belirten bir haber yaptı. Teknoloji firması iSuppli analistlerine dayandırılan habere göre, örneğin yeni iPhone 4S’in dokunmatik ekranı 23 pound, pili 3.69 pound, anteni 18.75 pound, kamerası 10.98 pound değerinde. Daily Mail, 499 pound’luk bir telefonda Apple’a yaklaşık 370 pound’luk kâr kaldığı yorumunda bulundu.iPhone 4S, hızlı işlemcisi, daha güçlü dijital kamerası ve başta Siri (kullanıcıyı konuşarak yönlediren dijital asistan) olmak üzere yeni nesil uygulamalarıyla öne çıkıyor. Öte yandan yeni cihazda yaşanan bataryanın hızlı tükenmesi sorunu geçen hafta sonuna doğru çıkan iOS 5 işletim sistemi güncellemesiyle ortadan kalkmış gibi görünüyor. Bu güncellemeyi yapanlar cihazlarını da daha yüksek peformansta kullanabiliyor.Microsoft’un Explorer adlı web (internet) tarayıcısının en sıkı rakibi Firefox yeni sürümüyle hazır. Mozilla tarafından geliştirilen Firefox 8 ücretsiz olarak internet üzerinden yüklenerek kullanılabiliyor.Firefox 7 adlı sürümden 1.5 ay gibi kısa bir süre sonra kullanıma hazırlanan ürün başta Twitter olmak üzere sosyal medya ağlarıyla uyum temelli yeni özellikleriyle dikkat çekiyor. Güvenlik tarafında yeni eklentilerle birlikte gelen Firefox 8’in görünümünde ise bir değişiklik yok.Apple’ın yeni model telefonu Türkiye’deki cep operatörleri aracılığıyla aralık ayının ortasında piyasaya sunması bekleniyor. Daha önceki iPhone modellerinde Turkcell ve Vodafone’u kullanan Apple, iPhone 4S’te Avea dahil üç operatörle birlikte çalışacak. Aralıkta ağırlıklı olarak operatör kontratlarıya birlikte satılması planlanan iPhone 4S’in kontratsız fiyatının 2 bin lira seviyesinde olması bekleniyor.Facebook’un kurucusu, genç dolar milyarderi Mark Zuckerberg, başta Google olmak üzere rakiplere sert çıktı. Google + (Plus) adlı Facebook’a rakip ürünle kendilerinin taklit edildiğini söyleyen Zuckerberg, “Google kendi küçük Facebook’unu yaratmaya çalışıyor” sözleriyle rekabeti farklı bir boyuta taşırken, başta Google olmak üzere Microsoft ve Yahoo gibi firmaların kullanıcının izni olmadan pek çok kişisel bilgiye topladığını öne sürdü.Zuckerberg rakiplerin arkadan iş çevirdiğini kendilerinin ise çok daha şeffaf olduklarını ifade etti.Bu çıkışlara şimdilik sadece Google tarafından “küçümsenmek hoşumuza gider” açıklaması gelirken, bilgi toplanmasıyla ilgili ses çıkmadı. Facebook 800 milyon kullanıcı sınırını aşarken Google Plus 40 milyonları yakalamış durumda.