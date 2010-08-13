En pahalı futbolcu kim, en değerli takım hangisi

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda mücadele edecek 18 takım içinde en pahalısı Fenerbahçe, futbolcular içinde ise Galatasaraylı Arda Turan olarak gösterildi.





Alman internet sitesi ''transfermarkt.de''nin verilerine göre, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosunda bulundurduğu futbolcuların toplam bonservis bedeli 133 milyon 400 bin Euro.

Sarı-lacivertlilerin kadro değeri, en yakın rakibi Galatasaray'dan 27, Guti ve Quaresma gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Beşiktaş'tan ise 40 milyon Euro daha fazla.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mücadele edecek 18 takımın toplam değeri ise 743 milyon 350 bin Euro olarak gösterildi.

Takım sıralaması

İnternet sitesinin, takımdaki futbolcuların bonservis bedellerinin toplamıyla belirlediği değerlere göre, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yer alacak takımların sıralaması şöyle oluştu:

Takım Değeri (Euro)

1-Fenerbahce 133.400.000

2-Galatasaray 106.400.000

3-Beşiktaş 93.150.000

4-Trabzonspor 64.800.000

5-Bursaspor 51.450.000

6-Eskişehirspor 30.450.000

7-Gençlerbirliği 30.000.000

8-Ankaragücü 29.700.000

9-Gaziantepspor 28.300.000

10-Sivasspor 26.350.000

11-İBB Spor 25.750.000

12-Kayserispor 23.150.000

13-Medical Park Antalyaspor 19.250.000

14-Bucaspor 18.950.000

15-Manisaspor 17.850.000

16-Kasımpaşa 16.000.000

17-Kardemir Karabükspor 14.550.000

18-Konyaspor 13.850.000

En değerli futbolcu Arda Turan

Değerlendirmede ayrıca, Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcusu olarak, geçen sezon olduğu gibi yine Galatasaraylı Arda Turan gösterildi.

Milli futbolcunun bonservis bedeli 16 milyon avro olarak listede yer aldı.

Açıklanan 20 kişilik listede ikinci sırada 13 milyon 500 bin avro ile Fenerbahçeli Lugano, üçüncü sırada ise 12 milyon avro bedelle geçen sezonun ikincisi Galatasaraylı Elano bulunuyor.

Listedeki ilk 20 futbolcudan 8'i Fenerbahçe, 6'şar tanesi de Galatasaray ve Beşiktaş forması giyerken, son şampiyon Bursaspor ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sahibi Trabzonspor'dan hiçbir futbolcu listede ilk 20'ye giremedi.

İnternet sitesinin verilerine göre, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon top koşturacak oyuncular içinde bonservis bedeli en pahalı 20'si şunlar:

Futbolcu Takımı Değeri (Euro)

1-Arda Turan Galatasaray 16.000.000

2-Diego Lugano Fenerbahçe 13.500.000

3-Elano Blumer Galatasaray 12.000.000

4-Emre Belözoğlu Fenerbahçe 10.500.000

5-Ricardo Quaresma Beşiktaş 10.000.000

6-Lorik Cana Galatasaray 10.000.000

7-Alex de Souza Fenerbahçe 9.500.000

8-Bobo Beşiktaş 9.500.000

9-Milan Baros Galatasaray 9.500.000

10-Daniel Güiza Fenerbahçe 9.500.000

11-Volkan Demirel Fenerbahçe 9.000.000

12-Gökhan Gönül Fenerbahçe 8.500.000

13-Harry Kewell Galatasaray 8.000.000

14-Matteo Ferrari Beşiktaş 8.000.000

15-Andre Santos Fenerbahçe 7.500.000

16-Cristian Baroni Fenerbahçe 7.500.000

17-İbrahim Toraman Beşiktaş 7.000.000

18-Servet Çetin Galatasaray 7.000.000

19-Filip Holosko Beşiktaş 6.700.000

20-Fabian Ernst Beşiktaş 6.500.000