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Dünya

En pahalı ev satıldı

Paris'teki malikânede gece kulübü, havuz, sinema salonu, su altı odası ve şarap mahzeni bulunuyor

18 Aralık 2015 12:29

Rekor kıran satışta, 17’nci yüzyıl esintileri taşıyan malikane 275 milyon euro (875 milyon TL) fiyatla yeni sahibini buldu.

Paris’teki ‘Chateau Louis XIV’ isimli malikâne, ismi açıklanmayan Ortadoğulu bir zengin tarafından 275 milyon euro (875 milyon TL) bedelle satın alındı. Paris kent merkezi yakınlarındaki Versailles ve Mary-le-Roi bölgeleri arasında yer alan bina 17’nci yüzyıl Fransız mimarisi ile tasarlandı. 

 

2011’de tamamlandı

 

Malikânede gece kulübü, havuz, sinema salonu, su altı odası ve şarap mahzeni bulunuyor. 2011’de 200 işçinin üç yıllık çalışması sonucu tamamlanan ev, Suudi tasarımcı Emad Khashoggi’nin eseri. Rekorun önceki sahibi, Londra’da 203 milyon euro’ya satılan bir daireydi.

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