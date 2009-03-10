En pahalı 3. oyuncu



Paris St-Germain'in Fenerbahçe'den kiraladığı Mateja Kezman'ın aylığının 250 bin Euro olduğu öğrenildi. PSG'de sezonun en büyük hayal kırıklığı olarak ilan edilen Sırp golcü, bu maaşla, tüm takım içinde 3. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe'den kiralık olarak Paris St-Germain'e giden Mateja Kezman, takımda pek yer bulamamasına rağmen çok kazanıyor. Le Parisien gazetesi bugün, PSG'de forma giyen futbolcuların aylık maaşlarını yazdı. Gazetenin haberine göre Kezman, şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda 3, ligde ise yalnızca 1 gol atabildiği bu sezon, ayda toplam 250 bin Euro kazanıyor. Kezman, bu kazançla tüm takım arkadaşları arasında üçüncü sırada yeralıyor.



PSG'nin en çok kazanan futbolcusunun, aylık 285 bin Euro'yla, bu sezon Chelsea'den transfer ettiği Claude Makelele olduğu öğrenilirken, onu, 260 bin Euro'yla Ludovic Guily'nin izlediği belirtildi.



