En mutlu olunan yaşlar 23 ve 69

En mutlu olunan yaşların 23 ve 69 olduğu belirlendi.



İngiltere'deki Londra Ekonomik Performans Merkezi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, insan hayatında mutluluğun "U" şekilde eğri bir çizgi olduğunu gösterdi.



Kişilerin 23'ünde çok mutlu ve fazla iyimser olduklarını ancak morallerinin 50li yaşlara kadar yavaş yavaş bozulduğunu belirten araştırmacılar, daha sonra bazı düşünce ve beklentilerin yerine oturduğunu ve 69 yaşında tekrar mutluluğun yakalandığını vurguladı.



17-85 yaşındaki 23 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada, gençlerin gelecekten beklentilerinin fazla, yaşlılarınkinin ise az olduğu, yaş ilerledikçe "beklentilerinden fedakarlık edildiği" ve bu durumun gerçek mutluluğun yakalanmasını sağladığı belirtildi.