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En mutlu günlerini denizde ölümsüzleştirdiler

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir gelin ile damat denizin içinde poz verince, yerli ve yabancı tatilciler cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi

06 Eylül 2017 12:27

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde bir gelin ile damat denizin içinde poz verince, yerli ve yabancı tatilciler cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.
Evlenecek çiftlerin düğün öncesi güzel manzaralı mekanlarda yaptıkları fotoğraf çekimleri, bazen ilginç görüntülere sahne oluyor. Kuşadası\'nda dünya evine giren yeni evli çift, denizin içinde poz vererek mutluluklarını ölümsüzleştirdi. Çift, gelinlik ve damatlıkla dalgaların içinde güçlükle ayakta dururken, her şeye rağmen mutlu olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAF

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