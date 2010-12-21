-EN MÜTEVAZI LİDER TRABZONSPOR ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla ilk devreyi lider tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'nın önde gelen 5 ligindeki liderler arasındaki ''en mütevazı'' kadroya sahip. Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de lider durumda bulunan takım kadrolarının maddi değeriyle, bordo-mavililerin maddi değerinin arasında adeta uçurum bulunuyor. Toplam kadro değeri 53 milyon 196 bin avro olan Trabzonspor ile La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona arasında tam 413 milyon 732 bin avro fark var. La Liga'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla birçok otorite tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Barcelona 466 milyon 928 bin avroluk değeriyle adeta dudak uçurtuyor. La Liga'nın en pahalı kadrosunu elinde bulunduran bordo-mavili ekip, ligde 16 hafta sonunda 43 puanla en yakın takipçisi Real Madrid'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor. İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'ın ise toplam 325 milyon 160 bin avroluk maliyetiyle, Trabzonspor ile arasında en fazla maddi farkın olduğu kulüpler sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. ''Kırmızı Şeytanlar'' ligde bu sezon 1 maç eksiği olmasına rağmen ezeli rakibi Arsenal'in önünde 34 puanla lider durumda bulunuyor. İtalya Serie A'da puan cetvelinde lider durumda bulunan AC Milan, kadro değeri olarak bordo-mavililerin üzerinde bulunan liderler sıralamasında üçüncü durumda. Kadrosunda Ronaldinho ve Robinho gibi birçok pahalı oyuncuyu barındıran kırmızı-siyahlılar, 215 milyon 820 bin avroluk değeriyle dikkati çekiyor. İtalyan ekibi, 17 haftası geride kalan Serie A'da 36 puanla zirvedeki yerini koruyor. Almanya Bundesliga'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Borissia Dortmund ise 115 milyon 324 bin avroluk değeriyle Avrupa'nın ve kendi liginin en pahalı ekipleri arasında yer alıyor. Ligde oynadığı 17 maçta sadece 2 kez mağlup olan Borissia Dortmund, topladığı 43 puanla en yakın takipçisi Mainz 05'in 10 puan önünde birinci sırada bulunuyor. Fransa Ligue 1 lideri Lille de Trabzonspor'dan daha yüksek kadro değerine sahip olma özelliğini taşıyor. Toplam değeri 94 milyon 512 bin avro olan Fransız ekibiyle Trabzonspor arasında 41 milyon 316 bin avro fark bulunuyor. Lille, Fransa Ligue 1'de 31 puan ve averajla birinci sırada yer alıyor. Öte yandan Rusya Premier Ligi, Portekiz Süper Ligi, Hollanda Eredivisie Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan Zenit (142 milyon 736 bin avro), Porto (131 milyon 824 bin avro), PSV Eindhoven (77 milyon 264 bin avro), Olympiacos (69 milyon 828 bin avro) ve Shakhtar Donetsk (119 milyon 966 bin avro), Trabzonspor'dan daha fazla kadro değerine sahip takımlar arasında yer alıyor. -MESSİ'NİN DEĞERİ TRABZONSPOR'DAN FAZLA- La Liga'nın lideri Barcelona'nın kadrosundaki en pahalı futbolcusu Arjantinli Lionel Messi'nin bonservis değerinin Trabzonspor'dan toplam değerinden daha fazla olması dikkat çekiyor. Değeri 88 milyon avro olan yıldız futbolcu, ligde bu sezon 17 gol kaydederken, takımının lider durumda bulunmasında önemli rol oynuyor. Messi, gol krallığı yarışında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile birinciliği paylaşıyor.