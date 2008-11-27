'En kötüsü Volkan Demirel'



İspanya'nın Marca Gazetesi Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en kötü futbolcusu olarak Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'i gösterdi. Porto maçında hatalı bir gol yiyen Volkan için, "Fenerbahçe'yi cezalandıran bir kaleci'' yorumunda bulundu.



İspanyol spor gazetesi Marca, Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günü yapılan maçlar sonrasında haftanın en iyi ve en kötülerini seçerken, Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel ''en kötü futbolcu'' olarak gösterildi.



Gazete, ''Fenerbahçe'yi cezalandıran bir kaleci'' başlığı atında listenin en altında yer alan Volkan için, ''Hiç şüphe yok ki Luis Aragones'in Fenerbahçesi çok iyi bir dönemden geçmiyor. Türk liginde hemen hemen opsiyonsuz, Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve neredeyse UEFA'nın da dışında. Ama bu durumun en büyük suçlularından biri kaleci Volkan Demirel. Porto'nun attığı ilk goldeki hatası inanılacak gibi değil. Ve bu, bu sezonki ilk hatası değil. Salı günkü gibi daha neler var!'' yorumunu yaptı.



Marca ayrıca, Şampiyonlar Ligi değerlendirmesinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones'in Türk basını tarafından İspanyol futbolcu Daniel Güiza ile ilgili sorulara maruz kaldığını da yazarak, Aragones'in, ''Güiza golcü ama şimdi golü bulamıyor'' dediğini belirtti.



İspanyol gazetesi, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından Aragones'in çok yoğun bir baskı altında olduğunu ileri sürdü.



Öte yandan Marca, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en kötü ismini UEFA Başkanı Michel Platini olarak gösterdi. Atletico Madrid'in PSV Eindhoven'ı 2-1 yendiği maçı seyircisiz oynamasından dolayı Platini'yi sert dille suçlayan gazete, manşetini de ''Al bakalım Platini!'' şeklinde attı.

