En kıdemli Pantürkist'ten Aliyev'e eleştiri

Türkiye gazetesi başyazarı Yılmaz Öztuna, (19.10.2009) tarihli bugünkü yazısında Türkiye'nin Ermenistan sınırını açtığı için Aliyev’in yüksek dozda eleştirilerine maruz kalmasını doğru bulmadığını yazdı.

"En kıdemli pantürkist olduğum için, Âzerîler, yazdıklarımda aykırılık bulmayacaklardır" diyen Öztuna'nın 'Dış Politika' başlıklı yazısı:

Türkiye dış politikasının yönü, Başbakan Erdoğan’ın İran ve akabinde Amerika’ya ziyaretlerinden sonra açığa çıkacak. Başkan Obama, Türkiye’nin Ermeni açılımını beğenecek, kutlayacak. En kötü ihtimalle bundan böyle ABD Yahudi lobisi, yıllık Türkiye’yi suçlama kampanyasında bize arka çıkmazsa, Washington, Ermeni açılımı müddetince bu saçmalığı önleyecektir.

Buna mukabil Washington, İsrail’le aramızı açmamız karşısında olumsuz hayretini gizlemeyecek, açıkça söyleyecektir. Fazla kızmışsa, ilişkilerimiz zarar görür. Zira Amerika, Avrupa ile müzakerelerimizde yardımcı olmayı kesebilir. Eğer kendisine -dünya barışı adına- bir İran projesi sunarsak, Büyük Ermenistan ve Büyük Kürdistan alternatifleri harekete geçmeye başlar. İlk iş, Irak’la yakınlaşmalarımız önlenir.

Cihan devleti olduğu için, milletlerarası arenada ABD ile ilişki, bütün devletler için birinci derecededir. Türkiye için, mutlak birincidir. Ama bu husus, başka devletlerle ilişkilerimiz pek de önemli değildir anlamına gelmez.

Türk devletleri arasında Azerbaycan, en yakınımızdır. En kıdemli pantürkist olduğum için, Âzerîler, yazdıklarımda aykırılık bulmayacaklardır.

Türkiye’nin Ermenistan sınırını kapatması, Azerbaycan’ın hayatiyetini devam şartı olamaz. Sınırlar açılır, aşılır. Açarsak da Azerbaycan devam eder, bizim gibi devlet-i ebed-müddet olur. Sınır kapatmamız, Ermenistan’ı olağanüstü güçten düşürmüştür ama, bir karış toprak iadesine zorlayamamıştır. Zira Minsk eş başkanı 3 devletin, havanda su döverek, Ermenilere, katliam yolu ile işgal ettikleri toprakları, az toprağı olduğu kanaatiyle Ermenistan’a kazandırmak politikası, çok açıktır. Bir çürüterek zamana yayma politikasıdır ama Amerika, Fransa, Rusya güneşte yerlerini almış çok güçlü devletlerdir. Alıp başlarını gidebiliyorlar.

Sayın Aliyev’in, artık güçlü Azeri ordusu bulunduğunu, icabında kullanacağını söylemesi, çok hoşuma gitti. Ermenilerin daha hoşuna gitmiştir, zira anlayacakları dil budur. Ama Türkiye gibi barış yoluyla yürümek her taraf için en faydalısıdır. Bu bakımdan Aliyev’in Türkiye’yi yüksek dozda eleştirmesi doğru değildir. Azerbaycan için çok şey yaptık ve sonuna kadar yaparız.