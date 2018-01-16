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Dünya

En karanlık ay: Moskova yalnızca 6 dakika güneş gördü!

Moskova sakinleri Aralık 2017'de neredeyse hiç güneş görmedi

16 Ocak 2018 20:58

Rusya’nın başkenti Moskova’nın tarihindeki en karanlık ay, 2017 Aralık’ta yaşandı. Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Müdürü Roman Vilfand, kentin aralık ayı boyunca güneşi yalnızca 6 dakika gördüğünü söyledi.

Sputnik’in RBK haber sitesinden aktardığına göre, her yıl aralık ayı diğer aylara kıyasla çok daha az güneşli olsa da, kent sakinleri bu kez güneşi neredeyse hiç göremedi.

"Normalde aralıkta güneş onlarca saat görülüyor"

Bulutların kapattığı güneş, kendisini bir türlü göstermedi ve 2017 Aralık ayı Moskova'nın tarihinin en karanlık ayı oldu.

​Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Hidrometeoroloji müdürü Roman Vilfand "Aralık ayında Moskova semalarında yalnızca 6 dakika kendini gösterdi. Normalde aralık ayında güneş onlarca saat görülüyor, ancak bu kez şaşırtıcı bir durum oldu" dedi.

Vilfand, bu durumun havanın bulutlu olmasına yol açan siklonik girdapların 'anormal derecede' sık görülmesinden kaynaklandığını belirtti.

“Hava sıcaklığı normalin üzerindeydi”

Vilfand "Bu yıl ayrıca hava da çok sıcaktı. Normalin 5-8 derece üzerindeydi. Bunun nedeni Atlantik'ten (Atlas Okyanusu) hava kütlelerinin gelmesi, girdaplar da oralardan geldi. Bu da güneşin neredeyse hiç görülmemesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar Moskova'nın en karanlık ayı 2000 yılında yaşanmıştı. Kentte o yıl aralık ayında yalnızca 3 saat güneş görülmüştü.

 

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