'En iyisi Ronaldo'

Gelmiş geçmiş en yüksek bonservis bedelini elinde tutan Zidane, futbol oynarken bir çok ödül aldığını ve bunları Christiano Ronaldo’nun tekrarlayabilecek yetenekte olduğunu söyledi.



3 kez Fifa Dünya’da Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Zizu, Ronaldo’nun da bu sene bu ödülü kazanacağına inandığını söyledi. Setanta Sports’a konuşan Zidane, “Ronaldo bu ödülü kazanmak için en önemli aday”



“Ben futbol oynarken kimileri Ronaldo’yu Zidane’a kimileri de tam tersini tercih ederdi. Eminim ki Ronaldo bütün sezonu iyi geçirebilecek yeteneğe sahip”



Ronaldo son olarak Uefa Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştı. Bu ödülü geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla alan oyuncu, finalde Moskova’da açılış golünü atmıştı.



