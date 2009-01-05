En iyisi Ribery!..



Alman Kicker dergisinin geleneksel 'yılın en iyi futbolcusu anketi'nde kazanan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery oldu.





Alman Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynayan futbolcular, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'yi sezonun en iyi futbolcusu seçtiler.



Kicker dergisinin geleneksel olarak kış mevsiminde yaptığı ankete katılan 234 futbolcu, yüzde 54,1 oranla Ribery'yi sezonun en iyi futbolcusu olarak seçerken, TSG 1899 Hoffenheim'da oynayan ve gol krallığında lider olan Vedad İbisevic'i yüzde 23,6 oranla ikinci, Bayer 04 Leverkusen'li Renato Augusto'yu da yüzde 3,9 oranla üçüncü seçtiler.



Futbolcular, ''Şimdiye kadar en kazançlı teknik direktör kim'' sorusuna ise TSG 1899 Hoffenheim'in teknik direktörü Ralf Rangnick'i yüzde 50,6 oranla birinci sırada gösterirken, Hertha BSC Berlin'in çalıştırıcısı Lucien Favre'yi yüzde 10,3 oranla ikinci, Bayer 04 Leverkusen'in teknik direktörü Bruno Labbadia'yı da yüzde 9,8 oranla üçüncü seçti.



Sezonun en iyi kalecisi olarak Bayer 04 Leverkusen'in file bekçisi Rene Adler, yüzde 61,6 oranla bu kategoride ipi göğüslerken, futbolcular, sezonun ilk yarısını lider tamamlayan TSG 1899 Hoffenheim'ı sürpriz yapan takım olarak, en fazla hayal kırılıklığı yaratan takımlar olarak da sırasıyla FC Schalke 04'ü, Werder Bremen'i ve Borussia Mönchengladbach'ı gösterdiler.

