'En iyisi ölmek' paylaşımında bulunup, intihara kalkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da,telefonda uzun vakit geçirdiği gerekçesiyle kızıyla tartışan 47 yaşındaki Mustafa B., sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'En iyisi ölmek\' diye paylaşımda bulunduktan sonra ruhsatsız tabancayla başına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 2678 Sokak\'taki apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde oturduğu apartmanın arka bahçesindeki bankta bir süre oturan Mustafa B., daha sonra üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etti. Yere yığılan Mustafa B.\'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mustafa B. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa B.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Soruşturma başlatan polis, Mustafa B.\'nin dün gece oturduğu evde telefonda uzun vakit geçirdiği iddia edilen lise öğrencisi kızı C.B. ile tartıştıktan sonra aynı tabancayla evin içinde iki el ateş ettiğini belirledi. Polis, Mustafa B.\'nin yakalanma korkusuyla gece evden ayrıldığını, sabah saatlerinde yeniden gelerek bahçede intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

\'EN İYİSİ ÖLMEK\' DİYE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Diğer yandan Mustafa B.\'nin, saat 09.51\'de sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'En iyisi ölmek\' diye paylaşımda bulduğu dikkati çekti.



FOTOĞRAFLI