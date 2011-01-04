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EN İYİSİ MOURINHO İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2011 16:52

-EN İYİSİ MOURINHO İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 2010 yılında dünyada kulüp takımlarını çalıştıran en iyi teknik adam olarak gösterildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde, 2010 yılı içinde İtalyan takımı Inter ile kupalara adeta ambargo koyan ve bu sezon başında İspanya'nın dünya devi Real Madrid'in başına getirilen Mourinho, 294 puanla zirvede yer aldı. IFFHS'nin değerlendirmesinde ikinci sırayı 188 puanla İspanya'nın diğer ünlü takımı Barcelona'nın teknik direktörü Josep Guardiola, üçüncü sırayı ise 75 puanla Alman ekibi Bayern Münih'in Hollandalı çalıştırıcı Louis van Gaal aldı. IFFHS'nin 2010 yılı en iyi kulüp teknik direktörleri sıralamasında ilk 10 sıra şöyle oluştu: /*     Teknik Direktör                Kulüp           Ülkesi      Puan  -----------------------      -----------------    --------     ----  1-Jose Mario dos Santos      Inter-Real Madrid    Portekiz     294   Mourinho Felix  2-Josep Guardiola            Barcelona            İspanya      188 3- Aloysius Paulus Maria    ''Louis'' van Gaal           Bayern Münih       Hollanda      75 4-Quique Sanchez Flores      Atletico Madrid      İspanya       46 5-Carlo Ancelotti            Chelsea              İtalya        41 6-Sir Alexander Ferguson     Manchester United    İskoçya       38 7-Arsene Wenger              Arsenal              Fransa        33 8-Celso Juarez Roth          Internacional        Brezilya      24 9-Roy Hodgson                Fulham-Liverpool     İngiltere     20 10-Lamine N'Diaye            Mazembe Lubumbashi   Senegal       11  */

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