-EN İYİSİ MOURINHO İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, 2010 yılında dünyada kulüp takımlarını çalıştıran en iyi teknik adam olarak gösterildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde, 2010 yılı içinde İtalyan takımı Inter ile kupalara adeta ambargo koyan ve bu sezon başında İspanya'nın dünya devi Real Madrid'in başına getirilen Mourinho, 294 puanla zirvede yer aldı. IFFHS'nin değerlendirmesinde ikinci sırayı 188 puanla İspanya'nın diğer ünlü takımı Barcelona'nın teknik direktörü Josep Guardiola, üçüncü sırayı ise 75 puanla Alman ekibi Bayern Münih'in Hollandalı çalıştırıcı Louis van Gaal aldı. IFFHS'nin 2010 yılı en iyi kulüp teknik direktörleri sıralamasında ilk 10 sıra şöyle oluştu: /* Teknik Direktör Kulüp Ülkesi Puan ----------------------- ----------------- -------- ---- 1-Jose Mario dos Santos Inter-Real Madrid Portekiz 294 Mourinho Felix 2-Josep Guardiola Barcelona İspanya 188 3- Aloysius Paulus Maria ''Louis'' van Gaal Bayern Münih Hollanda 75 4-Quique Sanchez Flores Atletico Madrid İspanya 46 5-Carlo Ancelotti Chelsea İtalya 41 6-Sir Alexander Ferguson Manchester United İskoçya 38 7-Arsene Wenger Arsenal Fransa 33 8-Celso Juarez Roth Internacional Brezilya 24 9-Roy Hodgson Fulham-Liverpool İngiltere 20 10-Lamine N'Diaye Mazembe Lubumbashi Senegal 11 */