En iyilerde 13 Türk şirketi

Forbes dergisi dünyanın en büyük 2 bin şirketini açıkladı. Forbes dergisinin açıkladığı 2 bin şirket arasında, Türkiye'den 13 şirket listede yer alıyor.



Türkiye İş Bankası yine Türkiye'nin en büyük şirketi sıfatını listede 331. sırada yer alarak korudu. İş Bankası'nı, Koç Grubu, Akbank ve Garanti Bankası izliyor.



Forbes dergisinin internet sitesindeki habere göre, listeye giren 62 ülkeden 2 bin şirket gelirleri, karı, varlıkları ve piyasa değerine göre sıralandı.



Bu şirketler geçen yıl 32 trilyon dolar gelir yarattı ve 1.6 trilyon dolar kar etti. 125 trilyon dolar varlık ve 20 trilyon dolar piyasa değerine sahip bu şirketler, bütün dünyada milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor.



Forbes listesine göre, listede geçen yıl ikinci sırada yer alan ABD'den General Electrics bu kez birinci sıraya yerleşti. Bu şirketi Royal Dutch Shell ve Toyota Motor izledi.



Listedeki Türk şirketleri



Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre, Türkiye'den 5,31 milyar dolar piyasa değeriyle Türkiye İş Bankası, listede 331'inci sırada yer alıyor.



Türkiye İş Bankasını, 2,51 milyar dolar piyasa değeriyle 410'uncu sırada yer alan Koç Grubu takip ediyor. Akbank 6,91 milyar dolar piyasa değeriyle listenin 427'inci sırasında bulunuyor



Listeye giren Türk şirketleri ve piyasa değerleri ise şöyle:



- 331. sırada Türkiye İş Bankası (5.31 milyar dolar)



- 410. sırada Koç Grubu (2.51 milyar dolar)



- 427. sırada Akbank (6.91 milyar dolar)



- 452. sırada Türkiye Garanti Bankası (5.11 milyar dolar)



- 527. sırada Sabancı Grubu (2.60 milyar dolar)



- 714. sırada Turkcell (10.93 milyar dolar)



- 741. sırada Türk Telekom (8.02 milyar dolar)



- 779. sırada Türkiye Halk Bankası (2.63 milyar dolar)



- 850. sırada Vakıflar Bankası (1.59 milyar dolar)



- 942. sırada Enka (4.37 milyar dolar)



- 1262. sırada Erdemir (2.24 milyar dolar)



- 1340. sırada Doğan Holding (0.73 milyar dolar)



- 1879. sırada Anadolu Efes (2.86 milyar dolar)







Not: Derginin sıralaması, piyasa değerinin yanı sıra



gelirler, kar ve varlıkları da içeriyor.



