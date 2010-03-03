'En iyiler' sıralamasında G.Saray 3 sıra geriledi

T24 - Dünyanın en iyi futbol takımları sıralaması Şubat ayı değerlendirmesinde 3 sıra gerileyerek, 14. sıraya düşen Galatasaray, Türk takımları içinde en üst sırada yer aldı.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun, (IFFHS) 1 Mart 2009 ile 28 Şubat 2010 tarihleri arasındaki maçları baz alarak yaptığı değerlendirmede, geçen ay 11. sıradaki Galatasaray 14. sıraya gerilerken, 24. sıradaki Fenerbahçe 1 sıra yükselerek 23. oldu.



Beşiktaş ise büyük bir düşüş yaşayarak 31 sıra birden gerileyip, 94. sıradan 125. sıraya düştü.



Galatasaray, değerlendirmede 213.5, Fenerbahçe 195, Beşiktaş ise 112 puana sahip bulunuyor.



Değerlendirmede, Türk takımlarından Trabzonspor 243. sıradan 175. sıraya çıkarken, 68 sıra birden atlayıp, en çok yükselen Türk takımı oldu.



Bursaspor 281. sıradan 234. sıraya çıktı.



Barcelona zirvedeki yerini korudu



İspanya'nın ünlü takımı Barcelona, değerlendirmede ilk sıradaki yerini korudu.



Barcelona 321 puanla ilk sırada bulunurken, İngiltere'nin Chelsea takımı da 286 puanla geçen ay olduğu gibi ikinci sırada yer aldı.



Almanya'nın Werder Bremen takımı 284 puanla, 3 sıra birden yükselerek Manchester United'ın 3. sıradaki yerini eline geçirdi.

