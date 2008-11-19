En iyi zaman Vettel'den

Formula 1 Barcelona testinin ikinci gününde en iyi zamanı, Red Bull'un yeni pilotu Sebastian Vettel yaptı.



Toyota dışında tüm takımların katıldığı ilk kış testinin ikinci gününde Vettel, bir dakika 19.751 saniyelik tur zamanıyla birinci oldu.



Gelecek sezon Toro Rosso koltuğunu kapmaya çalışan Takuma Sato Barcelona'da yine etkileyici bir performans sergiledi. İlk günü zirvede bitiren Japon pilot, ikinci gün Vettel'in yaklaşık 0.3 saniye gerisinde ikinciliği elde etti.



Toro Rosso'nun pilot adaylarından Sebastien Bourdais ve Sebastian Buemi, Sato'nun gerisinde kalarak günü üçüncü ve dördüncü sırada kapattı.



BMW Sauber yine 2009 kanatlı ve slick lastikli modifiye edilmiş F1.08 ile pistteki yerini aldı. Robert Kubica McLaren'den Gary Paffett'in ardından altıncı, Nick Heidfeld ise 14. oldu.



Williams koltuğunu Nico Hulkenberg'den alan Nico Rosberg, Honda'dan Jenson Button'ın önünde yedinciliği elde etti. Button da yeni 2009 ön kanadı ve slick lastiklerle piste çıktı.



Force India'dan Adrian Sutil dokuzuncu iyi zamanı yaptı, aynı takımın VJM01 aracıyla piste çıkan McLaren'in yedek pilotu Pedro Rossa son sırada kaldı.



Barcelona - 18/11/2008



1. S. Vettel - Red Bull Renault RB4 - 1:19.751 (+ 0.000 ) - 70 tur

2 . T. Sato - Toro Rosso Ferrari STR3 - 1:20.017 (+ 0.266 ) - 79 tur

3 . S. Bourdais - Toro Rosso Ferrari STR3 - 1:20.034 (+ 0.283 ) - 48 tur

4 . S. Buemi - Toro Rosso Ferrari STR3 - 1:20.223 (+ 0.472 ) - 99 tur

5 . G. Paffett - McLaren Mercedes MP4-23K - 1:21.340 (+ 1.589 ) - 77 tur

6 . R. Kubica - BMW Sauber F1.08B - 1:21.521 (+ 1.770 ) - 76 tur

7 . N. Rosberg - Williams Toyota FW30 - 1:21.525 (+ 1.774 ) - 113 tur

8 . J. Button - Honda RA108 - 1:21.770 (+ 2.019 ) - 110 tur

9 . A. Sutil - Force India Ferrari VJM01 - 1:22.073 (+ 2.322 ) - 58 tur

10 . L. Di Grassi - Honda RA108 - 1:22.283 (+ 2.532 ) - 110 tur

11 . N. Piquet - Renault R28 - 1:22.348 (+ 2.597 ) - 85 tur

12 . L. Badoer - Ferrari F2008 - 1:22.425 (+ 2.674 ) - 127 tur

13 . M. Gene - Ferrari F2008 - 1:22.772 (+ 3.021 ) - 31 tur

14 . N. Heidfeld - BMW Sauber F1.08B - 1:22.945 (+ 3.194 ) - 81 tur

15 . G. van der Garde - Renault R28 - 1:23.250 (+ 3.499 ) - 37 tur

16 . P. de la Rosa - Force India Ferrari VJM01 - 1:23.499 (+ 3.748 ) - 86 tur

