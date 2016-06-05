En iyi ülke endeksinde İsveç zirvede, Türkiye 55. sıraya yükseldi

163 ülkenin dünyaya kültür, barış, düzen, doğa, zenginlik, bilim, eşitlik ve sağlık gibi alanlara katkısıyla hazırlanan ‘İyi Ülke Endeksi’ 2015 sonuçları açıklandı. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO gibi organizasyonlardan veri toplayarak oluşturulan araştırmanın en iyi ülkesi bu yıl İsveç. 50’den fazla ülkede refah ve verimlilik araştırmaları yapan İngiliz profesör Simon Anholt tarafından, 163 ülkenin verileri incelenerek hazırlanan ancak 125’inin sıralandığı endekste Türkiye, 55’inci sırada yer aldı. Endeks, her ülkeye bir denge cetveli atıyor ve insanlığa net fayda sağlayan, gezegene yük olan ya da bu iki değer arasında duran ülkeleri sıralıyor. Geçen yıl İrlanda Cumhuriyeti’nin 1’inci olduğu listede, Türkiye 79’uncu sırada bulunuyordu.

Sığınmacı kabulü yetersiz

İyi Ülke Endeksi'nin alt bileşenlerine bırakıldığında Türkiye, bilim ve teknolojide 55’inci, kültürde 66’ncı, uluslararası barış ve güvenliğe katkıda 72’nci, dünya düzenine katkıda 126’ncı, gezegen ve iklim bilincine katkıda 60’ıncı, refah ve eşitlikte 103’üncü, sağlıkta ise 22’nci sırada yer aldı. Buna göre Türkiye, gıda ve insani yardımlar ve uluslararası sağlık düzenlemelerine uygun hareket etmesi nedeniyle sağlıkta 22’nci sıraya çıkarken, 3 milyon sığınmacıyı barındırmasına rağmen düşük dış yardımları ve yüksek doğum oranı ile dünya düzenine katkıda 126’ncı sıraya kadar düşüyor.

Sancar’a rağmen sırası düştü

Endeksin Türkiye açısından bir diğer ilginç verisi “Bilim ve Teknoloji” alt kategorinde görülüyor. Uluslararası öğrenci sayısı, bilimsel yayın ve patent sayısının yanı sıra Nobel ödüllerinin değerlendirildiği bu kategoride, Türkiye’nin, Aziz Sancar ile Nobel Kimya Ödülü kazanmasına rağmen bir önceki yıla göre 4 basamak düşerek 55’inci sıraya gerilediği görülüyor.

En iyi 10 ülke

İsveç

Danimarka

Hollanda

İngiltere

Almanya

Finlandiya

Kanada

Fransa

Avusturya

Yeni Zelanda