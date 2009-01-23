En iyi takım Barcelona

BARCELONA ZİRVEDE

İLK 10 VE TÜRK TAKIMLARI

Sıra Takım Ülke Puan 1 Barcelona İspanya 757 2 MANU İngiltere 678 3 Juventus İtalya 621 4 Milan İtalya 611 5 Real Mad. İspanya 605 6 Inter İtalya 567 7 Bayern M. Almanya 563 8 Arsenal İngiltere 550 9 River Plate Arjantin 503 10 Chelsea İngiltere 442 41 Galatasaray Türkiye 189 79 Fenerbahçe Türkiye 80 87 Beşiktaş Türkiye 68 184 Trabzonspor Türkiye 6

IFFHS'nin, 1 Ocak 1991 ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında oynanan resmi maçları göz önüne alarak yaptığı değerlendirmede, Galatasaray 41., Fenerbahçe 79., Beşiktaş ise 87. oldu.Değerlendirmede, bir önceki yıla göre Türk takımları içinde en fazla yükselişi Fenerbahçe yaptı. Geçen yılki değerlendirmede 57 puanla 89. sırada bulunan sarı-lacivertliler, 10 sıra birden yükselerek 80 puanla 79. sırada yer aldı.Geçen seneki değerlendirmede 187 puanla 42. sırada olan Galatasaray, bu yıl 189 puanla 41. sıraya yükseldi.Sıralamada geçen yıl 68 puanla 82. olan Beşiktaş, aynı puanda kalırken 87. sıraya geriledi. İlk 100'e giremeyen Trabzonspor ise 177. sıradan, 184.'lüğe geriledi.Son 17 yılın değerlendirmeye alındığı "Dünyanın En İyi Futbol Takımları" sıralamasında İspanya'nın Barcelona takımı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvede yer aldı.İspanyol ekibi, geçen yıl 710 olan puanını 757'ye çıkararak zirvedeki yerini korurken, geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan İngiltere'nin Manchester United takımı da puanını 628'den 678 çıkarmasına karşın yine ikincilikte kaldı. Geçen sezon 5. olan İtalya'nın Juventus takımı ise bu sezon üçüncülüğe yükseldi.Değerlendirmede ayrıca, Galatasaray'ın UEFA Kupası 3. turundaki rakibi Fransa'nın Bordeaux takımı ise 44. sırada yer aldı.IFFHS'nin yaptığı değerlendirmede ilk 10'da yer alan takımlar ile Türk ekiplerinin sıralaması şöyle: