En iyi manken Türkiye'den

T24- Sofya'da düzenlenen 'Best Model of the World 2009'da birinciliği Erkan Meriç kazandı.



"Best Model Of The World 2009", bu yıl 22 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye dışında bir ülkede düzenlendi.

Cnnturk'ün haberine göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulusal Kültür Merkezindeki 22. galada Türkiye'den Erkan Meriç, "2009'da dünyanın en iyi erkek mankeni" seçildi.

Yarışmada "2009'da en iyi bayan manken" tacını ise Mali'den Aichia Dicko giydi.

Yarışmanın iddiaları isimlerinden Türk manken Tuğçe Sarıkaya, büyük jüri tarafından "2009'un en sempatik bayan mankeni" seçildi.

"En sempatik erkek manken" ödülü de Brezilya'dan Bruna Fırnandes'e verildi.