-EN İYİ KONUMDA BEŞİKTAŞ İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde, şubat ayında ilk 100 içinde Türk takımlarından sadece Beşiktaş yer aldı. Beşiktaş, 1 Mart 2010-28 Şubat 2011 tarihleri arasında kulüplerin oynadığı resmi maçlar baz alınarak yapılan değerlendirmede, 184.5 puanla 28. durumda yer alarak en iyi konumdaki Türk ekibi olmayı başardı. Siyah-beyazlılar, geçen ayki değerlendirmede 26. sırada bulunuyordu. Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe 97.5 puanla 153., Galatasaray 89 puanla 192., Trabzonspor 86.5puanla 206., Bursaspor 83.5 puanla 224., Gaziantepspor 63.5 puanla 354., İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 62 puanla 371. oldu. -INTER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasında İtalya'nın Inter takımı zirvedeki yerini korudu. Son aylarda zirvedeki yerini koruyan İtalyan temsilcisi 304 puanla ilk sırada bulunurken, ikincilikte 301 puanla İspanyol ekibi Barcelona yer aldı. Real Madrid ise geçen aya göre 1 sıra yükselerek 261 puanla 3. sıraya yerleşti. IFFHS ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ilk 10 sırayı oluşturan ekipler ve Türk takımlarının durumu şöyle: /* Sıra Kulüp Ülke Puan ------------------------------------------- 1 Inter İtalya 304 2 Barcelona İspanya 301 3 Real Madrid İspanya 261 4 Bayern Münih Almanya 260 5 Internacional Brazilya 238 6 Manchester United İngiltere 233 7 Estudiantes Arjantin 229 8 Liverpool İngiltere 228 9 Porto Portekiz 219.5 10 Chelsea İngiltere 218 28 Beşiktaş Türkiye 184.5 153 Fenerbahçe Türkiye 97.5 192 Galatasaray Türkiye 89 206 Trabzonspor Türkiye 86.5 224 Bursaspor Türkiye 83.5 354 Gaziantepspor Türkiye 63.5 371 İBB Spor Türkiye 62 */