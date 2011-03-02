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EN İYİ KONUMDA BEŞİKTAŞ İSTANBUL (A.A)

02 Mart 2011 13:19

-EN İYİ KONUMDA BEŞİKTAŞ İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde, şubat ayında ilk 100 içinde Türk takımlarından sadece Beşiktaş yer aldı.  Beşiktaş, 1 Mart 2010-28 Şubat 2011 tarihleri arasında kulüplerin oynadığı resmi maçlar baz alınarak yapılan değerlendirmede, 184.5 puanla 28. durumda yer alarak en iyi konumdaki Türk ekibi olmayı başardı. Siyah-beyazlılar, geçen ayki değerlendirmede 26. sırada bulunuyordu. Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe 97.5 puanla 153., Galatasaray 89 puanla 192., Trabzonspor 86.5puanla 206., Bursaspor 83.5 puanla 224., Gaziantepspor 63.5 puanla 354., İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 62 puanla 371. oldu.   -INTER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasında İtalya'nın Inter takımı zirvedeki yerini korudu. Son aylarda zirvedeki yerini koruyan İtalyan temsilcisi 304 puanla ilk sırada bulunurken, ikincilikte 301 puanla İspanyol ekibi Barcelona yer aldı. Real Madrid ise geçen aya göre 1 sıra yükselerek 261 puanla 3. sıraya yerleşti.  IFFHS ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ilk 10 sırayı oluşturan ekipler ve Türk takımlarının durumu şöyle: /* Sıra   Kulüp               Ülke       Puan  ------------------------------------------- 1      Inter              İtalya      304 2      Barcelona          İspanya     301 3      Real Madrid        İspanya     261 4      Bayern Münih       Almanya     260 5      Internacional      Brazilya    238  6      Manchester United  İngiltere   233 7      Estudiantes        Arjantin    229 8      Liverpool          İngiltere   228 9      Porto              Portekiz    219.5 10     Chelsea            İngiltere   218 28     Beşiktaş           Türkiye     184.5  153    Fenerbahçe         Türkiye      97.5  192    Galatasaray        Türkiye      89 206    Trabzonspor        Türkiye      86.5 224    Bursaspor          Türkiye      83.5 354    Gaziantepspor      Türkiye      63.5 371    İBB Spor           Türkiye      62 */

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