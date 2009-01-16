En iyi hakem Rosetti

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2008 yılının en iyi futbol hakemi olarak İtalyan Roberto Rosetti'yi seçti.



IFFHS'nin, 2008 yılı için yaptığı değerlendirmede, İtalyan Rosetti, 204 puanla ilk sırada yer aldı. İtalyan hakem, 2007 yılı değerlendirmesinde ise 5. sırada bulunuyordu.



Hakemliği 2008 yılı içinde bırakan Slovak Lubos Michel, değerlendirmede 126 puanla ikinci, Belçikalı Frank De Bleeckere ise üçüncü oldu.



IFFHS'nin 2007 yılında yaptığı değerlendirmede birinci sırada olan ve 2008 yılı içinde hakemliğe veda eden Alman Markus Merk ise 2008 değerlendirmesinde 10. sırada yer aldı.



Türk hakemlerinin değerlendirmeye giremediği 2008 yılının en iyi hakemleri sıralamasında ilk 10 şöyle oluştu:



Hakem Ülkesi Puan

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1. Roberto Rosetti İtalya 204



2. Lubos Michel Slovakya 126



3. Frank De Bleeckere Belçika 61



4. Massimo Busacca İsviçre 60



5. Herbert Fandel Almanya 47



6. Peter Fröjdfeldt İsveç 42



7. Manuel Mejuto Gonzalez İspanya 27



8. Howard Melton Webb İngiltere 26



9. Hector Walter Baldassi Arjantin 24



10. Markus Merk Almanya 21

