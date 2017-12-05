‘En iyi genç oyuncu’ Eljif Elmas

Fenerbahçe'nin transfer ettiği ama 18 yaşını doldurmadığı için hazırlık maçları dışında henüz resmi olarak oynatamadığı Eljif Elmas'a Makedonya Futbol Federasyonu, 'en iyi genç oyuncu' ödülünü verdi. Makedonya Milli Takımı forması giyen ve alt yaş gruplarında da önemli başarılar elde eden Elmas, bu ödüle layık görüldü.

Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas, Eylül ayında 18 yaşını doldurdu ve Ocak transfer döneminde Fenerbahçe'nin resmi kadrosuna kayıt edilebilecek. Eljif Elmas, Fenerbahçe U21 formasıyla 3 maç, Fenerbahçe A Takımı ile ise Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.