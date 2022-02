En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını alan ilk siyah oyuncu Sidney Poitier yaşamını yitirdi

En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan ilk siyah aktör olan Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood'un klasikleşen filmlerinde rol alan Bahama kökenli ABD’li usta oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Bahamalar Başbakanı Philip Brave Davis'in Cuma sabahı usta oyuncuyu anmak için bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Oscar Ödülü'yle tarihe geçti

Poitier, 1964 yılında aldığı Akademi Ödülü ile tarihe geçmişti. Oscar Ödülü kazanan ilk siyah oyuncu "Rüzgâr Gibi Geçti" filmindeki rolüyle 1940 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Hattie McDaniel. Poitier ise "Lilies of the Field" filmindeki Homer Smith rolüyle, aynı zamanda başrol oynayarak Oscar Ödülü alan ilk siyah aktör oldu.

Poitier, üretken ömrü boyunca 2 Akademi Ödülü adaylığı, 10 Altın Küre adaylığı, 2 Primetime Emmy Ödülü adaylığı, 6 BAFTA adaylığı, 8 Laurel adaylığı ve 1 Screen Actors Guild Ödülleri adaylığı kazandı.

2002'de Poitier'e, Amerikan sinemasına yaptığı katkılardan dolayı Onursal Akademi Ödülü verildi.

Poitier, 2009 yılında da Barack Obama'dan Başkanlık Özgürlük Madalyası aldı.

Poitier, 1988'de UNESCO tarafından Bahamalar elçiliğine atanmıştı. Aynı zamanda "Sir" ünvanına layık görülmüştü.

Sidney Poitier, en çok “Bülbülü Öldürmek”, “Çakal” (The Jackal), “Kader Bağlayınca” (The Defiant Ones), “Sevgili Öğretmenim” (To Sir, with Love) ve “Gecenin Sıcağında” (In the Heat of the Night) filmleriyle tanınıyor.

29 Nisan 1950 tarihinde Juanita Hardy ile evlenip 1965 yılında boşanan Sidney Poitier, 23 Ocak 1976 tarihinde ise Kanada’lı oyuncu Joanna Shimkus ile evlendi. İlk eşinden 2, ikinci eşinden 4 olmak üzere Beverly, Pamela, Sherri, Gina, Anika, Sidney Tamiia adlarında 6 kızı vardı.