En iyi çaylaklar belli oldu



NBA'de sezonun en iyi çaylakları belli oldu. 30 baş antrenörün verdiği oylara göre yılın çaylağı Derrick Rose'un yanı sıra OJ Mayo, Russell Westbrook, Michael Beasley ve Brook Lopez bu sezonun en iyi beşine seçildiler.



NBA'de antrenörler sezonun en iyi çaylak beşini seçerken, daha önce yılın çaylağı ödülünü alan Chicago Bulls'un oyun kurucusu Derrick Rose ve Memphis Grizzlies'ten OJ Mayo, tüm koçların birinci beşinde yer almayı başardılar. Buna göre, 2008-09 sezonunda NBA'in en iyi çaylak beşi şu şekilde oluştu:



Derrick Rose (Chicago Bulls)

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

OJ Mayo (Memphis Grizzlies)

Michael Beasley (Miami Heat)

Brook Lopez (New Jersey Nets)



Antrenörlerin değerlendirmesine göre Rudy Fernandez ve DJ Augustin ikinci beş için aynı oyları aldığından dolayı sezonun en iyi ikinci çaylak beşinde altı oyuncu yer aldı. İspanya Milli Takımı'ndan iki oyuncunun yer aldığı ikinci çaylak beşiyse şu isimlerden oluştu:



Eric Gordon (LA Clippers)

Kevin Love (Minnesota Timberwolves)

Mario Chalmers (Miami Heat)

Marc Gasol (Memphis Grizzlies)

D.J. Augustın (Charlotte Bobcats)

Rudy Fernandez (Portland Trail Blazers)



