En iyi Berlusconi gafları

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin ‘en iyi’ gafları arasında, geleneksel NATO fotoğraf çekimini Başbakan Erdoğan’la konuştuğu için kaçırması da var



İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin son yıllardaki en ünlü gaflarını belirledi. Listede şunlar var:



1) Berlusconi, cep telefonuyla konuştuğu için geleneksel NATO fotoğraf çekimini kaçırdı. (Telefonda Başbakan Erdoğan’ı NATO Genel Sekreteri konusunda ikna etmeye çalışıyordu.)



2) G20 zirvesinin aile fotoğrafı çekimleri sonrasında “Mister Obamaaaa” diye bağırarak koşturunca, İngiltere Kraliçesi’nin hışmına uğradı.



3) Gazetecilerle sohbet eden Berlusconi, “Epeydir güneşe çıkmadığım için rengim Obama’dan daha açık” dedi.



4) İtalya’da kadınlara tecavüz vakalarının artmasıyla ilgili, “Güzel İtalyan kızları kadar askere ihtiyacımız var. Ama bu sayıya ulaşmamız olanaksız” dedi.



5) Model Mara Carfagna’ya canlı yayında “Evli olmasaydım seninle hemen evlenirdim” dedi. Carfagna, daha sonra Eşitlik Bakanı oldu.



6) Avrupa Parlamentosu milletvekili Martin Schulz’e, “Nazi kampları üzerine bir film hazırlanıyor. Size kamp müdürü rolünü teklif ediyorum” dedi.



7) “Komünizmin Kara Kitabı’ndan alıntı yaparak, “Okuyun, Mao zamanında çocukları yemediklerini, kaynatıp gübre yaptıklarını göreceksiniz” diye konuştu.



8) 2005’te düzenlenen AB Gıda Zirvesi’nde, ”Playboyluk marifetlerim sayesinde buradayız. Zirvenin İtalya’da yapılması için, o dönem AB Başkanı olan Finlandiya Cumhurbaşkanı, güzel kadın Tarja Halonen’e kur yapmıştım” dedi.



9) Wall Street’te, “İtalya’ya yatırım yapın, harika kızlarımız var” dedi.



10) İspanya’daki AB zirvesinde fotoğraf çekilirken, dönemin İspanyol Dışişleri Bakanı Pique’nin başının üzerinde parmaklarıyla iki kulak işareti yaptı.



İtalyan medyası cehenneme gitsin!



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İtalyan medyasını, kendisini “dış gezilerinde sürekli gaf yapan bir kişi gibi gösterdiği” gerekçesiyle doğrudan ve sert tedbirler almakla tehdit etti.

AB-ABD zirvesi için bulunduğu Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gazetecilere konuşan Berlusconi, İtalyan gazetelerinin kendisine çamur attığını ve bilinçli olarak yalan haberler yaptıklarını söyledi. Yabancı bir ülke ziyaretinden İtalya’ya döndüğünde gazetelerin “Başbakan’ın gaflarından başka” bir şeyle ilgilenmediğini gördüğünü söyleyen Berlusconi, “İnsanın şöyle diyesi geliyor: Cehenneme gidin!” şeklinde konuştu.

