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Dünya

En iyi arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuştu; 78 yaşındaki tutuklu ABD'li milyoner Covid'e yakalandı

Avukatı, 78 yaşındaki tutuklunun solunum cihazına alındığını söyledi

17 Ekim 2021 07:46

T24 Dış Haberler

ABD’de en iyi arkadaşını öldürmekle suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezası alan milyoner Robert Dust’ın Covid-19’a yakalanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, bu hafta mahkemede 2000 yılında en iyi arkadaşı Susan Berman’ı öldürmekten suçlu bulunan emlak milyoneri Robert Dust, ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra Covid-19’a yakalandı.

Avukatı, 78 yaşındaki tutuklunun solunum cihazına alındığını söyledi.

Los Angeles'ta bir jüri, 2000 yılında işlenen cinayetle ilgili olarak Durst'ı birinci derece cinayetten suçlu bulmuştu. Savcılara göre Durst, Berman'ı 1982'de emlak milyarderinin ilk eşinin kayboluşuyla ilgili bilgileri polise vermesini önlemek için yakın mesafeden vurarak öldürdü.  3 ayrı eyalette 3 ayrı cinayetle suçlanan Durst, ilk kez bir davada suçlu bulundu. 

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst belgesellerinin ardından Durst'ün yargılandığı davalar, halk arasında daha çok takip edilir hale gelmişti. 

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