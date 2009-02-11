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Spor

'En iyi Afrikalı' Adebayor

Adebayor, teknik adamlar ve ulusal takım kaptanlarının oylarıyla Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

11 Şubat 2009 02:00


Arsenal'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, teknik adamlar ve ulusal takım kaptanlarının oylarıyla Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Afrika Futbol Konfederasyonu'na üye ulusal takımların kaptanları ve teknik adamları, Afrika'da yılın futbolcusu seçimi için oy kullandı.

Arsenal'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, Ganalı Micheal Essien ve Mısırlı Muhammed Abutrika gibi önemli adaylarından arasından sıyrılarak 'Afrika'da Yılın Futbolcusu' ödülüne layık görüldü.

Ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Adebayor, geçen sezon Premier Lig'de 24 gol atmış, ülkesi Togo'nun Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde oynadığı 4 maçta da 3 kez fileleri havalandırmıştı.

'Yılın Genç Afrikalı Oyuncusu' ödülü ise bir başka Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Fildişi Sahilli Salomon Kalou'ya gitti.

Geçen yıl Malili Frederic Kanoute, büyük tartışmalar arasında Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu, ödülün en büyük favorisi Didier Drogba'yı, gala gecesine katılmayacağını açıkladığı için oylamanın dışında bırakmıştı.

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