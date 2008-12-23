En istikrarlısı Servet



Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncusu Servet Çetin, geride kalan sezonda olduğu gibi, bu sezon da takımının en istikrarlı futbolcusu olmayı sürdürdü.



Turkcell Süper Lig'de devre arası tatiline girilirken, geride kalan 16 haftalık ilk bölümde Servet Çetin, takımının tüm maçlarında 90'ar dakika sahada kalmayı başararak, adeta bir istikrar abidesi oldu.



Yaşadığı sakatlıklara rağmen formasını bırakmayan, Fenerbahçe ile yapılan derbi maçta elmacık kemiği kırılmasına karşın, cerrahi operasyon geçirdikten sonra maske takarak formasını terletmeyi sürdüren Servet, ligdeki 16 haftada fire vermeden toplam 1440 dakika sahada kaldı.



Sarı-kırmızılı takımda Servet'in ardından en fazla süre alan futbolcular Meira, De Sanctis, Ayhan, Arda, Hakan ve Lincoln oldu.



MEIRA GÖREVE HAZIR



Galatasaray'ın sezon başında Almanya'nın Stuttgart takımından transfer ettiği Portekizli defans oyuncusu Fernando Meira, ligin 16 haftalık ilk bölümünde, teknik direktör Michael Skibbe'nin en fazla tercih ettiği isimler arasında yer aldı.



Alman çalıştırıcının yaşanan sakatlıklar nedeniyle zaman zaman değiştirmek zorunda kaldığı oyun kurgusu içinde Meira, savunmada ve ön liberoda başarıyla görev alırken, geride kalan 16 haftada yalnızca Hacettepe maçının ikinci yarısında sahada olmadı. Meira, toplam 1395 dakika sahada kaldı ve Servet'in ardından en uzun süre forma giyen ikinci isim unvanını taşıdı.



DE SANCTIS KALEYİ BIRAKMADI



Sarı-kırmızılı takımın İtalyan file bekçisi Morgan De Sanctis, ligin ikinci haftasındaki Kayserispor maçında Aykut Erçetin'den devraldığı kaleyi bir daha bırakmadı.



Ligde yalnızca Denizlispor maçında oynayamayan De Sanctis, ardından 15 maçta da 90'ar dakika forma giyerek, toplam 1350 dakika sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyup, istikrarlı oyuncular arasında kendine yer buldu.



Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen De Sanctis'in sergilediği başarılı performans, taraftarların da alkışını aldı.



ORTA SAHANIN SİGORTASI AYHAN



Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Ayhan Akman, geride kalan 16 haftada sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki sigortası oldu.



Ligin geride kalan 16 haftasında 15 maçta sahaya çıkan Ayhan, toplam 1327 dakika forma giyerken, 9 maçta ise 90 dakika sahada kaldı. Eskişehirspor maçında kırmızı kart gören ve cezasını Fortis Türkiye Kupası'ndaki Ankaraspor maçında çeken sarı-kırmızılı futbolcu, Gençlerbirliği maçında ise sarı kart cezalısı olarak takımdaki yerini alamadı.



Sergilediği başarılı futbolla alkışa alan Ayhan'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılırken, yönetim tarafından da takım kaptanlığına getirildiği duyuruldu.



ARDA, HAKAN VE LINCOLN TAKİPTE



Galatasaray Futbol Takımı'nda Servet, Meira, De Sanctis ve Ayhan'ın ardından Arda, Hakan ve Lincoln en fazla sahada kalan isimler oldu.



Sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı Arda Turan, 16 haftalık ilk periyotta 11'i 90'ar dakika olmak üzere 15 maçta forma giyerek toplam 1280 dakika sahada kalırken, attığı 4 golle de takımına önemli katkı sağladı.



Teknik direktör Skibbe'nin defansın solundaki tercihi olan Hakan ise 12'si 90'ar dakika olmak üzere 13 maçta sahaya çıktı ve 1152 dakika forma giydi.



Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Cassio Lincoln, bu sezon yükselen form grafiğiyle dikkati çekti. Ligdeki 16 maçlık ilk periyotta 13 maçta sahaya çıkan Lincoln, 9 karşılaşmada 90'ar dakika sahada kalırken, toplamda da 1063 dakika forma giymiş oldu.



Yaptığı asistlerle Galatasaray'ın forvet oyuncularına çok sayıda pozisyon hazırlayan Lincoln, attığı 7 golle de takımın en önemli gol silahlarından biri olmayı başardı. Geçen sezon istikrarsız futboluyla eleştirilerin hedefi olan Lincoln, bu sezon ise tam tersine takımın en istikrarlı oyuncuları arasına girdi.