-EN İSTİKRARLI TORAMAN İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, İbrahim Toraman, 2610 dakika ile en çok forma giyen oyuncu oldu. Ligde toplam 54 puan toplayan ve kazandığı Ziraat Türkiye Kupası sayesinde Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan siyah-beyazlılarda, ayrıca iki teknik adam görev yaptı. Sezona Alman teknik adam Bernd Schuster ile başlayan ancak 25. haftadaki Manisaspor maçının ardından Schuster ile yolları ayırıp takımın başına teknik direktör Tayfur Havutçu'yu getiren siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda istikrarsız bir grafik çizdi. Bu sezon hükmen kazanılan Bursaspor maçı dışında ligde toplam 33 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda toplam 38 futbolcusundan yararlandı. -15 YABANCI FUTBOLCU- Sezona Ricardo Quaresma ve Guti Hernandez gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak şampiyonluk hedefiyle giren siyah-beyazlılar, bir sezonda toplam 15 yabancı futbolcu oynattı. Sezona Quaresma, Guti, Bobo, Ernst, Hilbert, Tabata, Delgado, Holosko, Zapatocny, Ferrari ve Fink ile başlayan Beşiktaş, devre arasında yapılan operasyonla takıma yeni yabancı futbolcular kazandırdı. Delgado'nun yanı sıra Tabata ve Zapatocny ile de yollarını ayıran ve Holosko'yu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a kiralayan Beşiktaş, bu futbolcuların yerine Simao Sabrosa, Hugo Almeida ve Manuel Fernandes'i transfer etti. Ayrıca sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında sözleşmesi dondurulan Sivok'un da takıma katılmasıyla siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda toplam 15 yabancı futbolcu kullandı. -EN İSTİKRARLISI TORAMAN- Beşiktaş'ın 2010-2011 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de en istikrarlı futbolcusu İbrahim Toraman oldu. Bu sezon İbrahim Üzülmez ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen İbrahim Toraman, 29 maçta forma giyip bunların tamamında sahada 90 dakika kaldı. Toplam 2610 dakika ile Beşiktaş'ın en çok forma giyen futbolcusu olan İbrahim Toraman'ı, iki Alman futbolcu Fabian Ernst ve Roberto Hilbert izledi. Ernst 2021, Hilbert ise 1829 dakika forma giydi. -YENİ TRANSFERLER- Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği 9 futbolcu içinde en çok forma giyen Hilbert olurken, Guti Hernandez 1677 dakika ile ikinci, Mehmet Aurelio ise 1673 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. Bu futbolcuları 1607 dakika ile Quaresma izlerken, devre arasında gelen Simao Sabrosa 1311 dakika Beşiktaş formasıyla ter döktü. Cenk Gönen de 1308 dakika ile bu sezon siyah-beyazlılarda en çok forma giyen kaleci oldu. Ligin ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ersan 882, Almeida 820, Fernandes ise 812 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta yeni transferler içinde en büyük hayal kırıklığını ise Fatih Tekke yaşattı. Fatih, sadece 2 maçta görev alıp 33 dakika sahada kalırken Schuster ile yaşadığı tartışmadan sonra devre arasında takımdan gönderildi. -10 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI- Beşiktaş, 2010-2011 sezonu içinde 10 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sezonun ilk yarısında Matias Delgado, devre arasında Filip Holosko, Rodrigo Tabata, Tomas Zapotocny, Michael Fink, Ali Kuçik, Fatih Tekke ve Yusuf Şimşek'i kiralık veya bonservisiyle başka kulüplere veren siyah-beyazlılar, 21. haftadaki Ankaragücü maçının ardından da İbrahim Toraman ile kavga eden İbrahim Üzülmez'in sözleşmesini fesh etti. Beşiktaş, son olarak da ligin bitimine bir hafta kala Nihat Kahveci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak bitirme kararı aldı. -NİHAT VE FERRARI YOKLARI OYNADI- Beşiktaş'ta 2010-2011 sezonunda hayal kırıklığı yaşatan futbolcuları ise Nihat Kahveci ile Matteo Ferrari oldu. İki futbolcu da sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçirirken takımlarına beklenen katkıyı veremedi. Nihat, 11 maçta oynayıp 627 dakika, Ferrari ise 7 maçta oynayıp 541 dakika sahada kalabildi. -A2 TAKIMINDAN 6 FUTBOLCU- Siyah-beyazlılarda geride bıraktığımız sezonda Spor Toto Süper Lig'de A2 takımından 6 futbolcu forma giydi. Ali Kuçik, Atınç Nukan, Doğukan Pala, Cumali Bişi, Volkan Ekici ve Mertcan Demirer, ligde A takımda forma giyme şansı bulan isimler oldu. Ali Kuçik, ligin ikinci yarısında Bucaspor'a kiralandı. -FUTBOLCULAR VE PERFORMANSLARI- Beşiktaş'ta 2010-2011 sezonunda forma giyen 38 futbolcu ve performansları şöyle: /* Futbolcu Maç İlk 11 90 dk Toplam ------------ --- ------ ----- ------ İbrahim Toraman 29 29 29 2610 Fabian Ernst 28 23 21 2021 Roberto Hilbert 25 20 18 1829 Guti Hernandez 22 20 6 1677 Mehmet Aurelio 23 18 14 1673 Necip Uysal 24 18 12 1618 Ricardo Quaresma 21 18 12 1607 İsmail Köybaşı 19 17 16 1581 Ekrem Dağ 16 16 11 1324 Simao Sabrosa 15 15 12 1311 Cenk Gönen 15 14 14 1308 İbrahim Üzülmez 15 14 13 1276 Mert Nobre 21 14 9 1229 Bobo 21 13 6 1212 Rüştü Reçber 11 11 11 990 Tomas Sivok 11 11 8 899 Ersan Gülüm 10 10 9 882 Rodrigo Tabata 14 9 4 863 Hugo Almeida 12 9 4 820 Manuel Fernandes 14 9 6 812 Filip Holosko 14 9 5 812 Hakan Arıkan 8 7 7 672 Nihat Kahveci 11 7 3 627 Tomas Zapotocny 7 6 6 602 Matteo Ferrari 7 7 5 541 Erhan Güven 8 4 3 442 Michael Fink 5 2 1 240 Ali Kuçik 4 3 - 222 Onur Bayramoğlu 7 2 - 202 Rıdvan Şimşek 3 2 - 189 Atınç Nukan 2 2 2 180 Doğukan Pala 1 1 1 90 Matias Delgado 2 1 - 77 Fatih Tekke 2 - - 33 Yusuf Şimşek 1 - - 20 Cumali Bişi 1 - - 10 Volkan Ekici 1 - - 7 Mertcan Demirer 1 - - 1 */