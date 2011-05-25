-EN HUZURLU ÜLKE İZLANDA ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Dünyanın en huzurlu ülkeleri İzlanda, Yeni Zelanda ve Japonya olarak sıralandı. Merkezi Avustralya'nın Sydney kentinde bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsünün (IEP) son yıllarda hazırladığı "Küresel Barış Endeksi"nin 2011 yılı sonuçlarına göre Türkiye, 153 ülke arasında 127. sıraya yerleşti. Kuruluşun internet sitesinde yayımlanan listede Almanya 15, İngiltere 26, Fransa 36, Yunanistan 65, Çin 80, ABD 82 ve Rusya 147. sırada yer buldu. İlk 10'a giren ülkeler sırasıyla İzlanda, Yeni Zelanda, Japonya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Finlandiya, Kanada, Norveç ve Slovenya oldu. Endeksin 149. sırasında Kuzey Kore, 150. sırasında Afganistan, 151. sırasında Sudan, 152. sırasında Irak ve 153. sırasında Somali yer aldı. Küresel Barış Endeksi, 2007 yılından beri yayımlanıyor. Endeks, ülkeleri iç ve dış çatışmalar, toplumda güvenlik, komşularla ilişkiler, şiddet, silah harcamaları ve çeşitli alanlarda özgürlükler gibi 23 kritere göre sıralıyor. Türkiye bu yıl 2 bin 411 puan ile 127. sıraya yerleşirken, 2010 listesinde 149 ülke arasında 126. ve 2009'da 141 ülke arasında 121. olmuştu.