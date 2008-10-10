En hızlısı Hamilton



Formula 1'de hafta sonu koşulacak olan Japonya Grand Prix'si öncesi yapılan antrenman turlarında en hızlı zamanı şampiyona lideri Lewis Hamilton elde etti.



Formula 1'de hafta sonu koşulacak olan Japonya GP'si öncesi pilotlar antrenman turlarıyla Fuji Pisti'ne çıktılar. Sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonada lider durumda bulunan McLaren-Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, ilk antrenman turunda 1 dakika, 18.91 saniyelik en hızlı tur zamanıyla tıpkı şampiyonada olduğu gibi kendisini takip eden Ferrari pilotu Felipe Massa'yı geride bıraktı. Antrenman turunda üçüncü en hızlı tur zamanını yine McLaren'den Fin pilot Heikki Kovalainen elde ederken, Kovalainen'in vatandaşı ve son şampiyon Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ise dördüncü sırada kaldı.



Büyük yarış Pazar günü Fuji Dağı'nın ayağındaki 4 bin 563 metre toplam uzunluğa sahip yarış pistinde koşulacak. Büyük yarış öncesi Cumartesi günü sıralama turları yapılacak.



Japonya GP'si öncesi Hamilton 84 puanla şampiyonada lider durumda bulunurken, Massa ise İngiliz pilotu 7 puan geriden takip ediyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise BMW-Sauber'den Polonyalı pilot Robert Kubica bulunuyor. Dördüncü sıra ise son şampiyon Kimi Raikkonen'in.





