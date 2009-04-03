En hızlısı Ferrari pilotları

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Malezya Grand Prix'sinde antrenman turlarının en hızlısı Ferrari pilotlarıoldu.



Sezonun ikinci yarışı Malezya Grand Prix'sinde bugün yapılan antrenman turlarının en iyi zamanlarını Ferrari pilotları elde etti. Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1 dakika 35.707 saniyelik zamanıyla birinci sırada yer alırken, Raikkonen'i, 0,1 saniye ile takım arkadaşı Brezilyalı Felipe Massa takip etti.



Red Bull'dan Sebastian Vettel, Raikkonen'in 0,2 saniye arkasında kalarak üçüncü olurken, sabahki turların birincisi Nico Rosberg ise dördüncü sırada yer alabildi.



Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prixi'nde damalı bayrağı ilk sırada gören, Jenson Button 0,5 saniyeyle farkla 7. oldu.



ALONSO KENDİNİ ZORLAMADI



Kısa bir süre önce kulağında iltihaplanma olduğu bildirilen McLaren Mercedes'in İspanyol pilotu Fernando Alonso, antrenman turlarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kulağındaki iltihaplanmaya ilişkin sorulara, kendini yüzde 100 hazır hissetmediği için çok fazla antrenman turu yapmadıklarını belirterek yanıtlayan Alonso, "Umut ediyorum ki yarına kadar hızla iyileşip sıralama turlarına kendimi en iyi şekilde hazırlayacağım" diye konuştu.



Fernando Alonso, geçen hafta koşulan sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sini 5. sırada tamamlamıştı.

