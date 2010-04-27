En hızlı uçak kayboldu

T24 - ABD silahlı kuvvetlerinin, sesten yaklaşık 20 kat hızlı insansız bir hava aracıyla yaptığı denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı, aracın hedefine varmasından önce kaybedildiği bildirildi.



Perşembe günü bir roketle, Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden fırlatılan "The Falcon Hypersonic Technology Vehicle-2 (HTV-2)" adlı test aracının, onlarca kilometre irtifada roketten ayrılarak, ses hızının yaklaşık 20 katına ulaşması ve Büyük Okyanus üzerinde, saatte 20 bin 920 kilometre hızla uçarak, Hawai adalarının 4 bin kilometre güneybatısındaki Kwajalein Atoll'da denize çarpması planlanmıştı.



Test aracı, yerden fırlatılmasından 30 dakika sonra okyanus üzerindeki hedef noktasında suya çarpacak ve batacaktı.



ABD Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Kurumu (DARPA) sözcüsü Johanna Spangenberg Jones, AP'ye yaptığı açıklamada, aracın roketten ayrıldığının düşünüldüğünü, sonrasında araçla irtibatın kesildiğini belirtti.



Sözcü, sağlanan verilerin ilk yorumlarına göre aracın atmosferde bir süre yerden kontrol edilebilen bir uçuş yaptığını, ancak yerden fırlatılmasından 9 dakika sonra araçla irtibatın kesildiğini ifade etti.



Hava Kuvvetleri, Donanma, Kara Kuvvetleri ve ABD Füze Savunma Kurumunun uçuş bilgileri üzerinde yapacağı değerlendirmelerle, ne olup bittiğinin detayları ve aracın nereye düştüğü öğrenilmeye çalışılacak.



Bu uçuşun ana amacı, aşırı hızlı uçuşların gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş teknolojilerin test edilmesiydi. Perşembe günü yapılan bu test, HTV-2 için planlanan iki denemeden ilkiydi.



DARPA açıklamasına göre, ABD silahlı kuvvetleri, yeryüzünün herhangi bir köşesinde ortaya çıkabilecek tehditlere, sesten 20 kat hızlı (Mach 20) hareket ederek müdahale edebilecek silahların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.







