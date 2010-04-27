T24 LogoT24 Logo
Dünya

En hızlı uçak kayboldu

ABD silahlı kuvvetlerinin, sesten yaklaşık 20 kat hızlı insansız bir hava aracıyla yaptığı denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı, aracın hedefine varması

27 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD silahlı kuvvetlerinin, sesten yaklaşık 20 kat hızlı insansız bir hava aracıyla yaptığı denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı, aracın hedefine varmasından önce kaybedildiği bildirildi.

Perşembe günü bir roketle, Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden fırlatılan "The Falcon Hypersonic Technology Vehicle-2 (HTV-2)" adlı test aracının, onlarca kilometre irtifada roketten ayrılarak, ses hızının yaklaşık 20 katına ulaşması ve Büyük Okyanus üzerinde, saatte 20 bin 920 kilometre hızla uçarak, Hawai adalarının 4 bin kilometre güneybatısındaki Kwajalein Atoll'da denize çarpması planlanmıştı.

Test aracı, yerden fırlatılmasından 30 dakika sonra okyanus üzerindeki hedef noktasında suya çarpacak ve batacaktı.

ABD Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Kurumu (DARPA) sözcüsü Johanna Spangenberg Jones, AP'ye yaptığı açıklamada, aracın roketten ayrıldığının düşünüldüğünü, sonrasında araçla irtibatın kesildiğini belirtti.

Sözcü, sağlanan verilerin ilk yorumlarına göre aracın atmosferde bir süre yerden kontrol edilebilen bir uçuş yaptığını, ancak yerden fırlatılmasından 9 dakika sonra araçla irtibatın kesildiğini ifade etti.

Hava Kuvvetleri, Donanma, Kara Kuvvetleri ve ABD Füze Savunma Kurumunun uçuş bilgileri üzerinde yapacağı değerlendirmelerle, ne olup bittiğinin detayları ve aracın nereye düştüğü öğrenilmeye çalışılacak.

Bu uçuşun ana amacı, aşırı hızlı uçuşların gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş teknolojilerin test edilmesiydi. Perşembe günü yapılan bu test, HTV-2 için planlanan iki denemeden ilkiydi.

DARPA açıklamasına göre, ABD silahlı kuvvetleri, yeryüzünün herhangi bir köşesinde ortaya çıkabilecek tehditlere, sesten 20 kat hızlı (Mach 20) hareket ederek müdahale edebilecek silahların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24