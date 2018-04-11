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Spor

‘En Hızlı Pilot' hafta sonu belli oluyor

Yarış, hafta sonu 49 sporcunun katılımıyla İzmit Körfez Pisti'nde yapılacak

11 Nisan 2018 18:48

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in organize ettiği ‘Şampiyonlar Şampiyonası’ hafta sonu İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleşecek ve sezonun ‘En Hızlı Pilotu’ belli olacak.

Otomobil sporlarında sezonun ‘En Hızlı Pilotu’nu belirleyecek ‘Şampiyonlar Şampiyonası’ Cumartesi ve Pazar günü farklı kategorilerde mücadele eden 49 sporcunun katılımıyla İzmit Körfez Pisti’nde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından Opel Türkiye, Spor Toto, Petlas ve Power FM’in katkılarıyla düzenlenen organizasyonda Cumartesi sıralama turları, Pazar günüyse finaller yapılacak. Hepsi eşit Opel Corsa OPC yarış otomobili kullanacak pilotların içinde son 16’ya kalmayı başaranlar ise ‘Şampiyonlar Şampiyonası’nın finalinde yarışacak.

Hafta sonu Körfez Pisti’nde ayrıca Apexmasters Drift ve motosiklet akrobasi gösterisi var. Aralarında İskender Atakan, Cem Hakko, Serdar Bostancı gibi eski şampiyon pilotların bulunduğu sürücüler ise efsane yarış otomobilleriyle piste çıkıp, kendi aralarında yarışacaklar…

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