-''EN HIZLI'' MASERATİ BU YAZ TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ''en hızlı'' Maserati GranCabrio bu yaz Türkiye'ye 2 adetlik ülke kotası ile gelecek. Maserati'nin dört koltuklu ve katlanabilir tavanlı yeni modeli Maserati GranCabrio'nun Sport versiyonu, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Maserati GranCabrio Sport, 450 HP güç üreten 4.7 litrelik V8 motor, MC Auto Shift yazılımlı 6 ileri otomatik şanzıman, daha sportif ayarlı Skyhook aktif süspansiyon sistemi ve İtalya'nın ulusal kırmızı renklerinden esinlenerek gövde rengi seçeneklerine eklenen yarış tipi kırmızısı (Rosso Trionfale) gibi farklılıklarıyla dikkati çekiyor. Sadece 2 adetlik ülke kotasıyla ve yaklaşık 270 bin avroluk fiyatla TOFAŞ çatısı altındaki FerMas tarafından Türkiye'de siparişe açılan Maserati GranCabrio Sport, yaz aylarında ilk sahiplerine teslim edilecek. Maserati GranCabrio Sport, görsel açıdan diğer Maserati GranCabrio versiyonlarından siyah renkli ızgara ve beyaz yan çizgilerle sarılmış siyah renkli dış kaplamaya sahip farlarıyla ilk bakışta ayrılıyor. 1950'li yılların Maserati yarış otomobillerinde kullanılan ve aynı zamanda İtalya'nın ulusal renklerinden esinlenerek gövde rengi seçeneklerine eklenen yeni yarış tipi kırmızısı (Rosso Trionfale) seçeneği de yine araçta sunulan görsel yeniliklerin arasında yer alıyor. Kumaş katlanabilir tavana sahip Maserati GranCabrio Sport, 2940 mm'lik aks mesafesiyle aynı zamanda sınıfının arka koltukta yolcularına en uzun diz mesafesi sağlayan modeli olarak farkını ortaya koyuyor. Maserati Quattroporte ve GranTurismo modelleri gibi Pininfarina imzası taşıyan Maserati GranCabrio Sport, 4.7 litrelik V8 motorun daha güçlü ve yakıt tüketimi yönünden daha verimli bir versiyonu ile hayat buluyor. 450 HP güç ve 510 Nm tork üreten bu motor, Maserati'nin ''Sürtünme Azaltım Programı'' sayesinde yüzde 6 oranında daha fazla yakıt ekonomisi sağlayabiliyor. 285 km/s'lik maksimum hıza erişen Maserati GranCabrio Sport, MC Auto Shift yazılımıyla donatılmış 6 ileri otomatik şanzımanıyla da dikkati çekiyor.